Risparmi alla RTS, 30 posti in meno e più sinergie
L’antenna romanda della SSR ha annunciato il suo piano per risparmiare 8,1 milioni nel 2027. Uno sforzo che riguarderà anche la produzione delle sue trasmissioni di punta
LOSANNA - La RTS ha annunciato le misure con cui intende risparmiare 8,1 milioni di franchi nel 2027, con l'obiettivo dichiarato di adattarsi all'evoluzione del panorama mediatico e diventare più digitale, agile ed efficiente.
Il piano prevede la soppressione di 30 posti sui circa 1800 dell'azienda. Secondo la RTS, saranno necessarie 12 risoluzioni di contratto, mentre le altre riduzioni saranno assorbite dalle fluttuazioni naturali e dai pensionamenti. Il numero di quadri sarà inoltre ridotto del 13%.
L'emittente, con sede a Écublens (VD), intende aumentare le sinergie con le altre regioni linguistiche. La collaborazione riguarderà anche trasmissioni di punta di RTS1 come "Mise au point", "Temps présent" e "À bon entendeur". Espace 2, Rete Due e SRF 2 Kultur, le reti radiofoniche culturali confrontate con il calo degli ascolti, dovranno a loro volta rafforzare la collaborazione.
È prevista anche una semplificazione della produzione per programmi come il telegiornale "12h45" e, sul fronte radiofonico, "La Matinale" e "Forum". Saranno inoltre ridotti gli effettivi destinati ai reportage e i giorni assegnati a determinate mansioni.
Gli 8,1 milioni di risparmi della RTS rientrano negli 80 milioni di tagli previsti nel 2027 per l'insieme dell'audiovisivo pubblico svizzero. Entro il 2029 i risparmi a livello nazionale dovranno raggiungere 270 milioni di franchi, in seguito alla riduzione del canone decisa dal Consiglio federale.