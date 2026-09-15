Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Risparmi alla RTS, 30 posti in meno e più sinergie

L’antenna romanda della SSR ha annunciato il suo piano per risparmiare 8,1 milioni nel 2027. Uno sforzo che riguarderà anche la produzione delle sue trasmissioni di punta
Risparmi alla RTS, 30 posti in meno e più sinergie
20min/Gabriel Nista
di 20min.ch | Arnaud Gallay
Risparmi alla RTS, 30 posti in meno e più sinergie
L’antenna romanda della SSR ha annunciato il suo piano per risparmiare 8,1 milioni nel 2027. Uno sforzo che riguarderà anche la produzione delle sue trasmissioni di punta

LOSANNA - La RTS ha annunciato le misure con cui intende risparmiare 8,1 milioni di franchi nel 2027, con l'obiettivo dichiarato di adattarsi all'evoluzione del panorama mediatico e diventare più digitale, agile ed efficiente.

Il piano prevede la soppressione di 30 posti sui circa 1800 dell'azienda. Secondo la RTS, saranno necessarie 12 risoluzioni di contratto, mentre le altre riduzioni saranno assorbite dalle fluttuazioni naturali e dai pensionamenti. Il numero di quadri sarà inoltre ridotto del 13%.

L'emittente, con sede a Écublens (VD), intende aumentare le sinergie con le altre regioni linguistiche. La collaborazione riguarderà anche trasmissioni di punta di RTS1 come "Mise au point", "Temps présent" e "À bon entendeur". Espace 2, Rete Due e SRF 2 Kultur, le reti radiofoniche culturali confrontate con il calo degli ascolti, dovranno a loro volta rafforzare la collaborazione.

È prevista anche una semplificazione della produzione per programmi come il telegiornale "12h45" e, sul fronte radiofonico, "La Matinale" e "Forum". Saranno inoltre ridotti gli effettivi destinati ai reportage e i giorni assegnati a determinate mansioni.

Gli 8,1 milioni di risparmi della RTS rientrano negli 80 milioni di tagli previsti nel 2027 per l'insieme dell'audiovisivo pubblico svizzero. Entro il 2029 i risparmi a livello nazionale dovranno raggiungere 270 milioni di franchi, in seguito alla riduzione del canone decisa dal Consiglio federale.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
media svizzerarisparmirtssrg ssr
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto
LIVE
BELLINZONESE
10 ore

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto

Il figlio compie due anni il giorno del volo per Basilea: EasyJet nega l'imbarco
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
59
105

Il figlio compie due anni il giorno del volo per Basilea: EasyJet nega l'imbarco

Le Constellation, documento falsificato: il Comune licenzia in tronco il dipendente
LIVE
VALLESE
3 gior
27
68

Le Constellation, documento falsificato: il Comune licenzia in tronco il dipendente

Precipita per alcune decine di metri: morto un escursionista
LIVE
CENTOVALLI
2 gior

Precipita per alcune decine di metri: morto un escursionista

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»
LIVE
LUGANO
4 gior
3

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato
LIVE
SVIZZERA
3 gior
22
132

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni
LIVE
CRANS-MONTANA
20 ore
9

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni

Va a cercare funghi con il marito, donna scompare sul Sighignola
LIVE
CONFINE
1 gior

Va a cercare funghi con il marito, donna scompare sul Sighignola

«Il richiedente asilo mi ha spaccato lo scooter. Ora chi paga?»
LIVE
CANTONE
1 gior
130
278

«Il richiedente asilo mi ha spaccato lo scooter. Ora chi paga?»

L'educatrice se ne torna a casa e dimentica un bimbo malato al doposcuola
LIVE
ZURIGO
1 gior
16
81

L'educatrice se ne torna a casa e dimentica un bimbo malato al doposcuola

Il cesto non è un regalo, è una truffa
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
2 gior
8
60

Il cesto non è un regalo, è una truffa

Ambrì in grave crisi finanziaria? Parola a Filippo Lombardi
LIVE
HCAP
1 gior
55
95

Ambrì in grave crisi finanziaria? Parola a Filippo Lombardi

Ambrì, «Debiti per quasi 30 milioni di franchi»
LIVE
HCAP
2 gior
112
133

Ambrì, «Debiti per quasi 30 milioni di franchi»

«C’è chi decide di morire un mese dopo la diagnosi, e chi aspetta troppo e perde il treno»
LIVE
CANTONE
10 ore

«C’è chi decide di morire un mese dopo la diagnosi, e chi aspetta troppo e perde il treno»

«Quanto costano alla collettività le partite del FC Lugano?»
LIVE
LUGANO
3 gior
152
223

«Quanto costano alla collettività le partite del FC Lugano?»

La coda dei semafori di Cadenazzo arriva fino a... Berna
LIVE
CANTONE
1 gior
100
178

La coda dei semafori di Cadenazzo arriva fino a... Berna

Alla fine per Veletta è impresa: «A un certo punto c'era un delfino che nuotava con me»
LIVE
ITALIA
1 gior
9
59

Alla fine per Veletta è impresa: «A un certo punto c'era un delfino che nuotava con me»

Lite mortale alla stazione di servizio: «Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave»
LIVE
SOLETTA
2 gior

Lite mortale alla stazione di servizio: «Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave»

Vino zuccherato illegalmente, sanzionate due cantine
LIVE
VAUD
1 gior
6
14

Vino zuccherato illegalmente, sanzionate due cantine

Svizzeri ai "Sarajevo-Safari"? Denunce al vaglio (e c'entra Lugano)
LIVE
CANTONE / BOSNIA ED ERZEGOVINA
1 gior
17
84

Svizzeri ai "Sarajevo-Safari"? Denunce al vaglio (e c'entra Lugano)

Incidente all’alba, ferito Daniel Maldini
LIVE
MILANO
2 gior
9
12

Incidente all’alba, ferito Daniel Maldini

Daniel Maldini, il Cagliari smentisce: «Test tossicologici negativi»
LIVE
MILANO
1 gior
22
47

Daniel Maldini, il Cagliari smentisce: «Test tossicologici negativi»

Uccide e trasporta il cervo dall'Italia in elicottero: multato cacciatore svizzero
LIVE
CONFINE
1 gior
28
95

Uccide e trasporta il cervo dall'Italia in elicottero: multato cacciatore svizzero

Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz
LIVE
MEDIO ORIENTE
19 ore
26

Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz

Tifosi in treno, stazione blindata: in più di 400 in corteo verso lo stadio
LIVE
LUGANO
2 gior
26
89

Tifosi in treno, stazione blindata: in più di 400 in corteo verso lo stadio

Sfreccia a 236 all'ora sulla A2: arrestato un 22enne
LIVE
LUCERNA
1 gior
5

Sfreccia a 236 all'ora sulla A2: arrestato un 22enne

Giovane coppia di sposi distrutta a Venezia, dopo lo schianto in laguna
LIVE
ITALIA
2 gior
18

Giovane coppia di sposi distrutta a Venezia, dopo lo schianto in laguna

Furti d'auto di lusso, la mossa che ha messo in difficoltà i ladri
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
17

Furti d'auto di lusso, la mossa che ha messo in difficoltà i ladri

Precipita cercando funghi: recuperato dalla Rega
LIVE
CONFINE
6 ore
21
22

Precipita cercando funghi: recuperato dalla Rega

Hospita, Pronzini sbotta in Gran Consiglio: «Qui abbiamo tutti gli stessi diritti!»
LIVE
CANTONE
1 gior
37
115

Hospita, Pronzini sbotta in Gran Consiglio: «Qui abbiamo tutti gli stessi diritti!»

Tragico schianto con il pullman: aperto un procedimento penale contro l'autista
LIVE
GRIGIONI
1 gior

Tragico schianto con il pullman: aperto un procedimento penale contro l'autista

Ticino calamita per medici e infermieri italiani, Denti lancia l'allarme: «Serve un limite»
LIVE
CONFINE
2 gior

Ticino calamita per medici e infermieri italiani, Denti lancia l'allarme: «Serve un limite»

Coco è stato ritrovato: il video
LIVE
MONTE CARASSO / SEMENTINA
1 gior
7
157

Coco è stato ritrovato: il video

«Prima il danno, poi anche il conto?»
LIVE
CANTONE
1 gior
30
61

«Prima il danno, poi anche il conto?»

L’uomo del cioccolato abita nel Luganese
LIVE
CANTONE
1 gior
2
20

L’uomo del cioccolato abita nel Luganese

Rubano apparecchiature mediche a un'azienda svizzera, poi le abbandonano in un prato
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
9
56

Rubano apparecchiature mediche a un'azienda svizzera, poi le abbandonano in un prato

Benzina, la Svizzera apre le riserve: cosa può succedere ai prezzi per i frontalieri?
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
3 gior

Benzina, la Svizzera apre le riserve: cosa può succedere ai prezzi per i frontalieri?

Identificate le cinque vittime del bus: avevano tutte più di 70 anni
LIVE
GRIGIONI
3 gior
2
19

Identificate le cinque vittime del bus: avevano tutte più di 70 anni

Cadavere trovato sotto un ponte: era uno svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
23 ore
18

Cadavere trovato sotto un ponte: era uno svizzero

Lo strano destino dei bagagli perduti
LIVE
FOCUS
1 gior
12

Lo strano destino dei bagagli perduti

«È questo, lo sport» Atlete replicano a Sydney Sweeney
LIVE
SPORT
21 ore
9
28

«È questo, lo sport» Atlete replicano a Sydney Sweeney

È «allarme» IA: «Dobbiamo rallentare», cosa potrebbe accadere entro 6-12 mesi
LIVE
STATI UNITI
2 gior
12
51

È «allarme» IA: «Dobbiamo rallentare», cosa potrebbe accadere entro 6-12 mesi

Maldini positivo all’alcol test: patente ritirata
LIVE
MILANO
1 gior
7
28

Maldini positivo all’alcol test: patente ritirata

Cervo ucciso e portato via dall'Italia in volo: è un affare tutto ticinese
LIVE
CONFINE
3 ore
32
94

Cervo ucciso e portato via dall'Italia in volo: è un affare tutto ticinese

Il sorpasso, il frontale e il ribaltamento
LIVE
TURGOVIA
2 gior
2
7

Il sorpasso, il frontale e il ribaltamento

Treno deragliato: «È stato un sabotaggio»
LIVE
FRANCIA
2 gior
3
34

Treno deragliato: «È stato un sabotaggio»

Il Lugano non molla mai: rimonta l'YB e resta imbattuto
LIVE
FCL
2 gior
14
55

Il Lugano non molla mai: rimonta l'YB e resta imbattuto

Scontro in laguna a Venezia, lui muore e la moglie è dispersa
LIVE
ITALIA
1 gior

Scontro in laguna a Venezia, lui muore e la moglie è dispersa

Zali, il caso approda in Parlamento
LIVE
CANTONE
1 gior
3
49

Zali, il caso approda in Parlamento

Gasolio da riscaldamento e benzina sempre più cari: acquistare subito o aspettare?
LIVE
SVIZZERA
7 ore
10
42

Gasolio da riscaldamento e benzina sempre più cari: acquistare subito o aspettare?

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega
LIVE
SOLETTA
18 min

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega

Rösti e l'IA: il vertice di giugno serva per lanciare il dibattito
LIVE
SVIZZERA
26 min

Rösti e l'IA: il vertice di giugno serva per lanciare il dibattito

Ruag annuncia tagli: a rischio fino a 49 posti di lavoro in Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Ruag annuncia tagli: a rischio fino a 49 posti di lavoro in Svizzera

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo
LIVE
BERNA
1 ora

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo

Meno animali nei laboratori, ma più esperimenti con gravi sofferenze
LIVE
SVIZZERA
1 ora
23

Meno animali nei laboratori, ma più esperimenti con gravi sofferenze

Svizzera Turismo, «la domanda si sta lentamente normalizzando»
LIVE
SVIZZERA
2 ore
2

Svizzera Turismo, «la domanda si sta lentamente normalizzando»

«Bambini venduti come corse Uber»: indagini contro svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
2 ore

«Bambini venduti come corse Uber»: indagini contro svizzero

Si siede sulla ringhiera delle scale, cade e si schianta su un tavolo: grave una 14enne
LIVE
SAN GALLO
2 ore
1

Si siede sulla ringhiera delle scale, cade e si schianta su un tavolo: grave una 14enne

Aumento dei tassi da parte della BNS? Possibilità in crescere
LIVE
SVIZZERA
2 ore
1

Aumento dei tassi da parte della BNS? Possibilità in crescere

Ecco cos'è davvero successo a Blatten
LIVE
VALLESE / SVIZZERA
3 ore
1
2

Ecco cos'è davvero successo a Blatten