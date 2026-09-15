Risparmi alla RTS, 30 posti in meno e più sinergie

L'emittente, con sede a Écublens (VD), intende aumentare le sinergie con le altre regioni linguistiche. La collaborazione riguarderà anche trasmissioni di punta di RTS1 come "Mise au point", "Temps présent" e "À bon entendeur". Espace 2, Rete Due e SRF 2 Kultur, le reti radiofoniche culturali confrontate con il calo degli ascolti, dovranno a loro volta rafforzare la collaborazione.

È prevista anche una semplificazione della produzione per programmi come il telegiornale "12h45" e, sul fronte radiofonico, "La Matinale" e "Forum". Saranno inoltre ridotti gli effettivi destinati ai reportage e i giorni assegnati a determinate mansioni.