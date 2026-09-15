Ruag annuncia tagli: a rischio fino a 49 posti di lavoro in Svizzera

Una decisione definitiva sui tagli di posti di lavoro non è ancora stata presa: in primo luogo verrà conclusa la procedura di consultazione in corso con i dipendenti, è stato precisato. Ciò avverrà il 6 ottobre, ha dichiarato il portavoce di Ruag Silvan Gruber interpellato da Keystone-ATS.

Per i dipendenti interessati dalla misura è pronto un piano sociale. Questo prevede, tra le altre cose, termini di preavviso prolungati e una consulenza professionale per il riorientamento della carriera. I costi per quest'ultima saranno presi a carico da Ruag, ha aggiunto Gruber.