Rösti e l'IA: il vertice di giugno serva per lanciare il dibattito
Il meeting di Ginevra «ci offre un quadro di riferimento», afferma il consigliere federale
BERNA - Il Vertice mondiale sull'intelligenza artificiale (IA), in programma il prossimo giugno a Ginevra, secondo Albert Rösti, dovrebbe alimentare il dibattito in Svizzera su questo tema. Il consigliere federale ha affermato oggi a Berna che questo incontro potrebbe «dare importanti impulsi».
«Il vertice non sostituisce i processi di politica interna», ha tuttavia cercato di rassicurare il capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). «Ci offre piuttosto un quadro di riferimento» per i dibattiti nazionali, ha sottolineato durante il Forum digitalswitzerland, mentre negli ultimi giorni diversi dirigenti di aziende tecnologiche globali hanno invocato un rallentamento per comprendere meglio le minacce legate all'IA.
Secondo Rösti, i dati, le infrastrutture, le capacità di calcolo, l'energia e l'approccio alle sfide dell'IA sono questioni che «non preoccupano solo la Svizzera». Il consigliere federale ha inoltre insistito sull'importanza che la popolazione comprenda i concetti fondamentali dell’IA.
Rösti è poi tornato sui due obiettivi principali del vertice del 21 e 22 giugno prossimi per la Svizzera, svelati a luglio a Ginevra. Innanzitutto, il ministro intende mettere in risalto l'attrattiva del Paese per le imprese attive nel campo dell'IA.
In secondo luogo, il vertice dovrebbe consentire di compiere progressi nella collaborazione internazionale. La Svizzera è favorevole a una regolamentazione, ma «minima» per non ostacolare l'innovazione.
In qualità di quinto Paese ospitante del vertice, la Svizzera auspica soprattutto la partecipazione dei ministri responsabili per l'IA, anziché di capi di Stato e di Governo. Saranno invitati anche i rappresentanti degli Stati che hanno già organizzato l'incontro in passato. A Ginevra, Rösti ha definito questo approccio un mezzo per favorire discussioni «concrete». Il Consiglio federale ha deciso di investire sei milioni di franchi nell'evento.
Il Forum di oggi è stato inoltre l'occasione per la direttrice generale della SSR Susanne Wille di presentare una nuova campagna nazionale volta a rafforzare le conoscenze su queste nuove tecnologie.