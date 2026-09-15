Rösti e l'IA: il vertice di giugno serva per lanciare il dibattito

In qualità di quinto Paese ospitante del vertice, la Svizzera auspica soprattutto la partecipazione dei ministri responsabili per l'IA, anziché di capi di Stato e di Governo. Saranno invitati anche i rappresentanti degli Stati che hanno già organizzato l'incontro in passato. A Ginevra, Rösti ha definito questo approccio un mezzo per favorire discussioni «concrete». Il Consiglio federale ha deciso di investire sei milioni di franchi nell'evento.