«Servono cliniche per disintossicarsi dai social»

«Lo Stato ha fallito nel suo dovere di protezione», sostiene Kirchschläger. A suo avviso, è quindi necessario intervenire a sostegno di una generazione che si è trovata esposta a meccanismi potenzialmente dannosi senza avere gli strumenti per difendersi.

Il professore non usa mezzi termini nel descrivere le piattaforme. Instagram e TikTok vengono definiti «media antisociali», accusati di creare deliberatamente dipendenza e di esporre bambini e adolescenti a rischi per la salute. Una dipendenza che Kirchschläger paragona a quella da alcol e droghe.