Svizzera Turismo, «la domanda si sta lentamente normalizzando»

Il bisogno di sicurezza e stabilità, insieme alle ripetute ondate di caldo, hanno determinato un aumento della domanda di vacanze estive (giugno-agosto) nella Confederazione da parte di ospiti svizzeri, europei e americani, riassume l'organizzazione di promozione turistica. Ciò ha permesso di compensare in gran parte il forte calo dei visitatori provenienti dai Paesi del Golfo e dall'Asia.

Il quadro che emerge è quindi variegato. «Mentre i Grigioni o Zermatt (VS) hanno tratto vantaggio dalla combinazione tra un'estate torrida e l'attenzione rivolta al mercato interno, destinazioni come Ginevra o Interlaken (BE) hanno risentito fortemente dell'assenza di ospiti della classe media araba e asiatica», scrivono gli esperti di ST. Il fenomeno del "Nahweh" (tendenza a preferire le destinazioni vicine), chiaramente riscontrabile quest'estate ma forse non duratura, ha sostenuto la stagione, sebbene non in modo uniforme ovunque.