Incidente con il monopattino elettrico, morta una 77enne
La donna è deceduta lunedì in ospedale, le sue condizioni erano apparse subito critiche
La donna è deceduta lunedì in ospedale, le sue condizioni erano apparse subito critiche
BEATENBERG - Una donna di 77 anni, residente nel cantone di Berna, è deceduta lunedì 14 settembre in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente con il suo monopattino elettrico, avvenuto domenica a Beatenberg (BE).
L’incidente si è verificato poco dopo le 12.30 nei pressi della Dellacherstrasse 35, mentre la donna stava percorrendo la strada in direzione della stazione a valle. Per cause ancora da chiarire, la donna ha perso il controllo del mezzo ed è caduta rovinosamente.
Subito soccorsa da un’équipe di ambulanza e dalla Rega, la 77enne è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale, dove purtroppo è deceduta il giorno successivo. La Polizia cantonale bernese, sotto la direzione del Ministero pubblico dell’Oberland, ha avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.