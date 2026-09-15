Incidente con il monopattino elettrico, morta una 77enne

L’incidente si è verificato poco dopo le 12.30 nei pressi della Dellacherstrasse 35, mentre la donna stava percorrendo la strada in direzione della stazione a valle. Per cause ancora da chiarire, la donna ha perso il controllo del mezzo ed è caduta rovinosamente.

Subito soccorsa da un’équipe di ambulanza e dalla Rega, la 77enne è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale, dove purtroppo è deceduta il giorno successivo. La Polizia cantonale bernese, sotto la direzione del Ministero pubblico dell’Oberland, ha avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.