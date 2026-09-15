Uomo trovato morto in un cantiere: indagini sulle cause del decesso
La vittima è stata trovata senza vita lunedì mattina. La polizia non esclude l'ipotesi di un incidente né l'eventuale coinvolgimento di terzi
BIENNE - Lunedì, intorno alle 6.25, un uomo è stato trovato privo di vita nell'area di un cantiere edile a Bienne, nel Canton Berna.
Dopo la segnalazione, alcune persone presenti sul posto e le forze d'intervento hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione. Nonostante i tentativi di soccorso, per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è deceduto sul posto.
Secondo la Polizia cantonale bernese, sulla base degli elementi raccolti finora non è possibile escludere né l'ipotesi di un incidente né l'eventuale coinvolgimento di terzi.
Gli inquirenti dispongono inoltre di elementi concreti sull'identità dell'uomo, ma l'identificazione formale non è ancora avvenuta.
Gli accertamenti proseguono quindi per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire le circostanze del decesso.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!