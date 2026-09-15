Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega
La mano del 35enne si è gonfiata rapidamente dopo il morso. L'uomo è stato recuperato in una zona impervia e trasportato all'ospedale di Berna, dove era disponibile un antidoto.
BALSTHAL - Lunedì, un arrampicatore di 35 anni è stato recuperato dalla Rega in un terreno ripido nei pressi di Balsthal, nel Canton Soletta, dopo essere stato morso da un serpente velenoso.
Come comunicato martedì dall'Ufficio stampa del soccorso aereo svizzero, l'uomo si trovava insieme a un compagno di arrampicata quando il rettile lo ha morso a una mano. Il rapido gonfiore dell'arto ha spinto i due a chiamare il numero d'emergenza sanitaria 144. La centrale cantonale ha quindi richiesto immediatamente l'intervento di un elicottero.
Dato che il luogo dell'incidente si trovava in un terreno ripido e difficilmente accessibile, la Rega ha fatto intervenire, oltre all'equipaggio dell'elicottero della base di Basilea, anche uno specialista del Soccorso Alpino Svizzero. Il soccorritore è stato calato con un verricello e ha preparato il ferito per il recupero.
Successivamente, l'elicottero ha trasportato l'uomo all'Inselspital di Berna, dove era disponibile un antidoto adeguato. La decisione di trasportarlo in questo ospedale è stata presa dopo aver consultato il Centro svizzero d'informazione tossicologica.
Il rettile sarebbe probabilmente una vipera aspide, una specie velenosa presente nel Canton Soletta.