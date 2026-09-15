Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega

Dato che il luogo dell'incidente si trovava in un terreno ripido e difficilmente accessibile, la Rega ha fatto intervenire, oltre all'equipaggio dell'elicottero della base di Basilea, anche uno specialista del Soccorso Alpino Svizzero. Il soccorritore è stato calato con un verricello e ha preparato il ferito per il recupero.

Successivamente, l'elicottero ha trasportato l'uomo all'Inselspital di Berna, dove era disponibile un antidoto adeguato. La decisione di trasportarlo in questo ospedale è stata presa dopo aver consultato il Centro svizzero d'informazione tossicologica.