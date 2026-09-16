Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»

LUGANO - I genitori di oggi sono davvero troppo permissivi? E come è cambiato il modo di educare i figli rispetto alle generazioni precedenti? A rispondere è Kathya Bonatti, psicoterapeuta e sessuologa in Italia, nonché docente in un master dedicato all'educazione affettiva e sessuale per l'infanzia, l'adolescenza e la genitorialità.