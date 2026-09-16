Un film che parla «ai 17enni, di ieri e di oggi»

"Becaària" ha già ottenuto importanti riconoscimenti, come il Prix du Public a Soletta, e si prepara ora a conquistare anche il pubblico ticinese. Il cast vede Francesco Tozzi nel ruolo principale, affiancato da Sinéad Thornhill, Giacomo Sonzogni, Alyssa Soer, Pierluigi Pasino, Antonio Zavatteri, Angelica Leo, Margherita Coldesina e Alessio Boni, già protagonista di "Sinestesia", il primo film di Bernasconi. Della troupe fanno parte Pietro Zuercher (fotografia), Laura Pennisi (costumi), Assunta Ranieri (trucco), Claudio Cea (montaggio) e Zeno Gabaglio (musiche). La produzione è di Cinédokké Sagl, Cineworx Filmproduktion Basel GmbH, RSI Radiotelevisione svizzera. Il film è stato girato tra Locarno, Ascona e i dintorni della Vallemaggia.

Nel dramma di una valle

La lavorazione della pellicola è stata segnata da eventi drammatici: le riprese dovevano iniziare il 1° luglio 2024, ma l’alluvione che ha colpito la Valle Lavizzara ha cambiato i piani. «Ci sono persone che sono morte, il territorio è stato ferito dall'acqua. Noi abbiamo perso un camion di luci, ma attorno a noi c'era chi stava molto peggio. Ho imparato davvero cosa significa resilienza», ricorda Bernasconi, sottolineando la forza e la solidarietà della popolazione locale, che ha in un certo senso "adottato" la troupe e l'ha ringraziata con calore in occasione della primissima anteprima ticinese del film, alcune settimane fa.