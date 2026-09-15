Battaglia in Parlamento sull’energia

Il PLR: «Modifiche efficaci per l'ambiente senza nuovi costi per chi vive il territorio»



A stretto giro è arrivata anche la presa di posizione del PLR, affidata a un comunicato stampa: «Le modifiche promosse dal Gruppo liberale-radicale, hanno permesso di correggere gli aspetti più problematici del progetto e di renderlo più sostenibile per cittadini e aziende. Il PLR non ha mai messo in discussione la necessità di una politica energetica e climatica moderna né gli obiettivi generali del PECC. Ha però sempre sostenuto che la transizione energetica debba essere costruita con cittadini e aziende, non a carico loro. Innovazione, incentivi, progresso tecnologico e responsabilità individuale devono venire prima di obblighi generalizzati, automatismi e imposizioni».



Gli emendamenti presentati dal Gruppo PLR «hanno seguito esattamente questa direzione e il loro accoglimento ha permesso di limitare o eliminare obblighi e automatismi, evitare investimenti sproporzionati negli edifici esistenti e garantire maggiore flessibilità laddove i costi degli interventi risultano eccessivi».



«È un risultato importante soprattutto in una fase nella quale famiglie e PMI sono già confrontate con un aumento generalizzato dei costi. La politica climatica non può trasformarsi in una politica di divieti, obblighi e fatture da scaricare su cittadini e aziende. Il Ticino ha bisogno di una transizione energetica ambiziosa, ma anche realistica, sostenibile e tecnologicamente aperta».

