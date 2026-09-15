Secondo tubo del San Gottardo, sabato le porte aperte
Gli addetti ai lavori saranno a disposizione per fornire informazioni tecniche ai visitatori
AIROLO - Sabato 19 settembre, dalle 9 alle 15.30, il cantiere del secondo tubo della galleria autostradale del San Gottardo ad Airolo sarà eccezionalmente aperto al pubblico. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio federale delle strade USTRA - Divisione Infrastrutture stradali Est, filiale di Bellinzona, offre a cittadini e curiosi la possibilità di scoprire da vicino una delle opere infrastrutturali più importanti della Svizzera.
Durante la giornata, i visitatori potranno ammirare parti del cantiere normalmente non accessibili e ricevere spiegazioni tecniche dagli addetti ai lavori, pronti a rispondere a tutte le domande.
Il programma prevede la visita guidata del cantiere le spiegazioni degli esperti, l'esposizione di veicoli da cantiere e di soccorso, la visita all'Infocentro presso la stazione ferroviaria e informazioni sul progetto della nuova linea sotterranea di Swissgrid. Sono previsti inoltre un pranzo offerto a tutti i visitatori nel capannone in Piazza Motta, intrattenimento musicale e area giochi per bambini.
L’evento è aperto a tutti e accessibile anche a persone con mobilità ridotta, che sono invitate a segnalare la propria partecipazione in anticipo all’indirizzo e-mail bellinzona@astra.admin.ch. Si raccomanda di indossare scarpe solide e abbigliamento adeguato alle condizioni atmosferiche: la manifestazione si terrà con qualsiasi tempo.
Per raggiungere il cantiere, si consiglia l’utilizzo dei mezzi pubblici: Airolo è servita da collegamenti ferroviari ogni ora. Dalla stazione FFS, il cantiere è raggiungibile a piedi in pochi minuti seguendo la segnaletica. Per chi arriva in auto, è disponibile un parcheggio gratuito presso la funivia Airolo-Pesciüm, con servizio navetta fino al cantiere.
In concomitanza con la giornata delle porte aperte, sarà possibile visitare anche il Mercato autunnale di Airolo in via San Gottardo. La giornata si concluderà con il concerto della Corale Santa Cecilia di Airolo, diretta dal Maestro Claudio Pontiggia, in programma alle ore 20.00 nella Chiesa Parrocchiale di Airolo.