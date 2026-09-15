Secondo tubo del San Gottardo, sabato le porte aperte

Il programma prevede la visita guidata del cantiere le spiegazioni degli esperti, l'esposizione di veicoli da cantiere e di soccorso, la visita all'Infocentro presso la stazione ferroviaria e informazioni sul progetto della nuova linea sotterranea di Swissgrid. Sono previsti inoltre un pranzo offerto a tutti i visitatori nel capannone in Piazza Motta, intrattenimento musicale e area giochi per bambini.

L’evento è aperto a tutti e accessibile anche a persone con mobilità ridotta, che sono invitate a segnalare la propria partecipazione in anticipo all’indirizzo e-mail bellinzona@astra.admin.ch. Si raccomanda di indossare scarpe solide e abbigliamento adeguato alle condizioni atmosferiche: la manifestazione si terrà con qualsiasi tempo.