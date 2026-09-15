«La Fortezza può diventare una vera esperienza culturale»

«La nostra unicità deve diventare un tratto distintivo»

«Per anni - si legge nel comunicato - abbiamo parlato dei “castelli di Bellinzona”, ma in realtà non siamo di fronte a tre castelli distinti: abbiamo uno straordinario sistema difensivo, composto dalla Murata, dai castelli e dalla cinta muraria, unico e tra i meglio conservati in Europa». È proprio questa unicità che «dobbiamo riuscire a mettere maggiormente in evidenza e a trasformare nella vera proposta distintiva della Fortezza. Il suo valore storico e culturale rappresenta infatti un elemento che ci differenzia rispetto ad altre destinazioni e che può essere ulteriormente amplificato attraverso una migliore valorizzazione dei contenuti».