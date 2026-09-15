Ian Genini apre la stagione delle residenze musicali al FOCE
Dal 1° al 5 novembre il polistrumentista svizzero-argentino sarà allo Studio FOCE di Lugano. La residenza si chiuderà con un concerto gratuito
Dal 1° al 5 novembre il polistrumentista svizzero-argentino sarà allo Studio FOCE di Lugano. La residenza si chiuderà con un concerto gratuito
LUGANO - Lo Studio FOCE inaugura la stagione 2026/2027 delle residenze musicali con Ian Genini, artista indipendente svizzero-argentino, polistrumentista e autore attivo sulla scena ticinese. La residenza è in programma dal 1° al 5 novembre.
Genini, che suona la chitarra da oltre tredici anni, è anche bassista e tastierista e utilizza pianoforte, sintetizzatori e percussioni. La sua musica si muove tra indie pop e cantautorato, con influenze che vanno dal jazz al rock, dal punk al funk e all'elettronica, senza tralasciare la tradizione musicale argentina.
Nel gennaio 2026 ha pubblicato il suo album d'esordio, “Povero Uomo”, un lavoro dedicato agli estremi emotivi e ai contrasti interiori. A questo è seguito “Figli delle Sigarette”, disponibile sulle piattaforme di streaming musicale.
La residenza si concluderà giovedì 5 novembre alle 21:30 con un concerto a ingresso gratuito.
Le residenze musicali dello Studio FOCE di Lugano puntano a sostenere la creatività musicale sul territorio. I prossimi periodi disponibili sono dal 7 all'11 febbraio 2027 (Slot B) e dal 28 marzo al 1° aprile 2027 (Slot C). Per entrambi, le candidature devono essere inviate entro il 15 ottobre 2026 esclusivamente via email a residenze.foce@lugano.ch, indicando gli slot prescelti. È possibile esprimere più preferenze. I documenti richiesti e le condizioni di partecipazione sono disponibili nel bando 2026/2027.