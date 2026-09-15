Stesso istituto, stesso look: la scuola ticinese del futuro sarà in divisa?

Per i promotori, la questione va ben oltre il semplice abbigliamento: «La scuola è uno dei primi luoghi nei quali i nostri bambini imparano a vivere in una comunità, a rispettarne le regole e a comprendere che nella vita esistono contesti diversi, ai quali è necessario sapersi adeguare. Tra questi insegnamenti vi è, a nostro avviso, anche quello relativo al modo di presentarsi e di vestirsi».