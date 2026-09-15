Il nuovo collegamento A2-A13 slitta ai 2050, dura la reazione: «Spesi già decine di milioni»

Le due Commissioni ricordano che le varianti sono già state oggetto di decenni di studi e controanalisi, costati ai contribuenti decine di milioni di franchi, e richiamano la perizia del Politecnico federale di Zurigo (ETHZ), su cui si è fondato il Consiglio federale: il collegamento vi riceve priorità alta con orizzonte 2025-2045, e una rinuncia è definita «ulteriore peggioramento, nessuna alternativa».