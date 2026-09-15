Sale la disoccupazione: «E i residenti?», ecco l'interrogazione

4. Nei settori maggiormente esposti alla pressione salariale, quante violazioni dei salari minimi legali, dei contratti normali e dei contratti collettivi vincolanti sono state accertate? A quanto ammontano gli arretrati recuperati e quante imprese risultano nuovamente inadempienti dopo un primo controllo?



5. Tra le imprese beneficiarie di contributi cantonali allo sviluppo economico nel 2024 e nel 2025, quali risultati sono stati ottenuti in termini di assunzioni di residenti e collaborazione con gli URC? Quali verifiche salariali hanno riguardato tali imprese e quali restituzioni o sospensioni di aiuti sono state disposte?

