Appalti pubblici, «il Municipio incorre di nuovo in irregolarità»

3. Quali misure concrete sono state adottate dal Municipio dopo le segnalazioni e le spiegazioni ricevute nel 2025 per evitare il ripetersi di simili situazioni? Considerato quanto nuovamente segnalato da suissetec Ticino e Moesano il Municipio ritiene che gli eventuali nuovi provvedimenti siano sufficienti? Si può pensare con una buona approssimazione che nel 2026 non si verificheranno nuovamente aggiudicazioni contrarie alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)?

4. Quali nuovi provvedimenti, magari anche tesi a migliorare le conoscenze delle persone preposte alle verifiche, sarebbero previsti per evitare in futuro delibere non conformi alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)? In particolare come intende procedere il Municipio alla luce del fatto che una situazione analoga era già stata oggetto di una precedente interpellanza e che, inseguito alla stessa, erano state fornite indicazioni e spiegazioni in merito alla corretta applicazione della Legislazione?