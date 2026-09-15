Fiducia nel medico di famiglia e negli antibiotici: lo studio USI ha bisogno dei ticinesi

LUGANO - All’Università della Svizzera italiana (USI) è in corso il progetto di ricerca COMETA (COmunicazione MEdica e Terapia Antibiotica), volto a indagare i meccanismi che influenzano la fiducia nella medicina di famiglia e l’adesione alle terapie antibiotiche. Lo studio, diretto dal Prof. Peter J. Schulz della Facoltà di comunicazione, cultura e società, vede la collaborazione della dottoressa Serena Petrocchi (Facoltà di scienze biomediche) e di Aline Rinaldi, dottoranda presso la stessa facoltà.