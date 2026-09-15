Il Municipio alza la voce: «Basta cannonate sulla Fortezza!»

«I castelli manterranno i loro rispettivi nomi»

«Lo ribadiamo perché siamo istituzionalmente chiamati a farlo: non si vota sul nome dei castelli», ha affermato prendendo la parola per primo il Sindaco Mario Branda. «Contrariamente a quando dicono i contrari, i nomi dei nostri castelli non cambieranno a seguito di un fantomatico decreto municipale, bensì continueranno a chiamarsi ognuno con il proprio nome». La votazione comunale del 27 settembre concerne il credito di 19,1 milioni di franchi votato lo scorso 9 marzo dal Consiglio comunale, contro cui è stato presentato il referendum.

Più modernità e migliorie sull'offerta museale, i sistemi di accesso e la sicurezza

Ma cosa prevede questo progetto, a cui la Città parteciperà direttamente con 4,5 milioni di franchi, mentre il resto verrà coperto per la maggior parte da Cantone e Confederazione, ovviamente a patto che il Comune faccia la sua parte? Si tratta, 26 anni dopo aver ricevuto il riconoscimento UNESCO, di «intervenire in maniera importante sulle strutture, ammodernandole, e sull’offerta museale, che sarà migliorata e ampliata così come i sistemi di accesso e la sicurezza, con l’obiettivo di incrementare progressivamente i visitatori, a beneficio anche dell’economia locale». Ma attenzione: «Se in votazione dovesse prevalere il NO, i soldi che sono stati riservati per questo progetto non saranno destinati ad altre iniziative bensì andranno oggettivamente persi».