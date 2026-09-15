Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito

La 62enne era salita alle pendici della Sighignola, montagna che si affaccia sul Ceresio al confine con Arogno, insieme al marito. Poco dopo le 9 l'uomo aveva lanciato una prima richiesta di aiuto, riferendo di avere perso il contatto con la moglie, che si era allontanata di pochi metri nella zona del Bosco Meriggio.