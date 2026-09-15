Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito
Della 62enne si sono perse le tracce domenica mattina durante un'escursione con il marito nella zona del Bosco Meriggio.
COMO/AROGNO - Proseguono senza esito, per il terzo giorno, le ricerche della donna di 62 anni scomparsa domenica mattina sul monte Sighignola, al confine tra Italia e Svizzera. Nata in Spagna e residente a Solbiate con Cagno, in provincia di Como, la donna si trovava nella zona per un'escursione.
La 62enne era salita alle pendici della Sighignola, montagna che si affaccia sul Ceresio al confine con Arogno, insieme al marito. Poco dopo le 9 l'uomo aveva lanciato una prima richiesta di aiuto, riferendo di avere perso il contatto con la moglie, che si era allontanata di pochi metri nella zona del Bosco Meriggio.
Da allora le operazioni di ricerca non hanno permesso di rintracciarla. Sul posto sono impegnati vigili del fuoco, carabinieri e personale del soccorso alpino, anche con unità cinofile per la ricerca in superficie.
Non hanno dato risultati neppure i tentativi di localizzazione attraverso strumenti in grado di intercettare segnali telefonici: lo smartphone della donna era infatti rimasto nello zaino del marito.
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