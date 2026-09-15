Il cavalcavia FFS di via Motta chiude temporaneamente
La misura è prevista per nove ore nella giornata di sabato 26 settembre
BALERNA - Il Dipartimento del territorio ha annunciato che sabato 26 settembre, dalle 8 alle 17, il tratto stradale sul cavalcavia FFS di via Motta, nel Comune di Balerna, sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. La misura si rende necessaria per consentire i lavori di completamento della pavimentazione stradale, nell'ambito della fase A del progetto di ampliamento della rete ciclabile regionale.
Durante l'intervento, pedoni e mezzi di soccorso potranno comunque raggiungere le località di Chiasso, Balerna e Novazzano seguendo la segnaletica esposta e le indicazioni fornite dagli agenti di sicurezza stradale, che garantiranno percorsi alternativi.
Il Dipartimento del territorio precisa che il programma dei lavori potrebbe subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse o altri imprevisti. «Si ringrazia l’utenza per la comprensione e la collaborazione», conclude la nota.