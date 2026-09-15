Il cavalcavia FFS di via Motta chiude temporaneamente

Durante l'intervento, pedoni e mezzi di soccorso potranno comunque raggiungere le località di Chiasso, Balerna e Novazzano seguendo la segnaletica esposta e le indicazioni fornite dagli agenti di sicurezza stradale, che garantiranno percorsi alternativi.

Il Dipartimento del territorio precisa che il programma dei lavori potrebbe subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse o altri imprevisti. «Si ringrazia l’utenza per la comprensione e la collaborazione», conclude la nota.