Protezione dei dati, il Ticino ha una nuova legge

L’obiettivo è adeguare le regole all’evoluzione tecnologica e al quadro normativo superiore, rafforzando al contempo la tutela della sfera privata e dei diritti fondamentali. La nuova legge si applicherà al Cantone, ai Comuni, agli enti di diritto pubblico e ai privati ai quali sono delegati compiti pubblici. Tra le novità figurano i principi di «privacy by design» e «privacy by default», che impongono di considerare la protezione dei dati già nella progettazione dei sistemi, e la valutazione d’impatto per i trattamenti che presentano rischi elevati. Previsto anche l’obbligo di notificare le violazioni della sicurezza dei dati.

Viene inoltre rafforzato il ruolo dell’Incaricato cantonale della protezione dei dati, mentre Comuni ed enti soggetti alla legge potranno dotarsi volontariamente di un responsabile della protezione dei dati. La riforma introduce infine sanzioni fino a 10'000 franchi per chi, elaborando dati personali su mandato, non rispetta intenzionalmente le condizioni previste.