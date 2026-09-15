PECC, l’UDC attacca: «Il conto lo pagano i ticinesi»

BELLINZONA - «Ora i ticinesi sanno da che parte stanno i partiti di centro». È questo il giudizio dell’UDC dopo il via libera del Gran Consiglio al Piano energetico e climatico cantonale (PECC) e alle modifiche della Legge cantonale sull’energia. Il partito democentrista accusa PLR e Centro di essersi schierati con la sinistra e i Verdi, sostenendo misure che, a suo avviso, finiranno per pesare sulle famiglie e sulle imprese ticinesi.