Aeroporto di Lugano, decolla il futuro per altri 30 anni

LUGANO - La nuova concessione è entrata in vigore il 16 settembre 2026 e avrà validità fino al 15 settembre 2056. Una decisione che offre allo scalo una prospettiva di lungo periodo e consente alla Città di Lugano di proseguirne lo sviluppo quale infrastruttura strategica al servizio della mobilità, dell’economia e dell’attrattività del Luganese e dell’intero Ticino.