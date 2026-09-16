Un altro talento volta le spalle alla Svizzera
Il centrocampista dell'under 21 elvetica Dion Kacuri ha risposto alla convocazione del Kosovo per la prossima Nations League.
BASILEA - La Svizzera ha perso un altro talento. Dion Kacuri, centrocampista nato a Baden, cresciuto nel settore giovanile del Grasshoppers e protagonista dell’intera trafila nelle nazionali giovanili rossocrociate, ha scelto il Kosovo. Il classe 2004 ha accettato la convocazione del CT Franco Foda per le prossime sfide di Nations League contro Irlanda, Austria (due volte) e Israele. È l’ennesimo giocatore binazionale a decidere di rappresentare una nazionale diversa dalla Nati.
Va però fatta subito una distinzione. Il caso di Kacuri è molto diverso da quello di Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari che recentemente ha scelto l'Italia. Kacuri, che conta otto presenze con l’Under 21 di Alex Frei, l’ultima lo scorso 31 marzo, non ha infatti lo stesso livello né le stesse prospettive del futuro azzurro. La sua decisione rappresenta comunque un altro capitolo nella crescente lista di binazionali che hanno optato per un’altra federazione.
Nell’ultimo anno sono stati diversi i giocatori a compiere una scelta analoga: Albian Hajdari, Leon Avdullahu e Valmir Matoshi hanno scelto il Kosovo, Eman Kospo la Bosnia ed Erzegovina, Dominik Simic la Croazia, Nils Reichmuth il Cile, Ryan Fosso il Camerun e Tugra Turan la Turchia.
Kacuri è attualmente di proprietà del Basilea, che lo ha ceduto in prestito all’Austria Lustenau. In Bundesliga austriaca il centrocampista ha finora collezionato sei presenze, impreziosite da una rete.
🚨DION KACURI TO #KOSOVO!— Kosovo Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) September 15, 2026
The midfielder has received his first-ever call-up to the #Kosovo national team, after previously representing Switzerland at youth level. 🇽🇰💙
📰 Telegrafi pic.twitter.com/NkyqHj0Mq4
C’è chi aspetta la Svizzera - Se diversi binazionali hanno già scelto un’altra strada, c’è anche chi ha deciso di aspettare la chiamata della Nati. È il caso di Lorent Tolaj, attaccante 24enne nato ad Aigle e cresciuto nel Sion, che avrebbe rifiutato le lusinghe di Kosovo e Albania per puntare sulla Svizzera. Lo ha anticipato la pagina Kosovo Football, che monitora i calciatori kosovari. Oggi Tolaj gioca in Championship con il Bristol City, che in estate lo ha acquistato per 4,7 milioni di euro dal Plymouth Argyle. Con il club inglese, nella passata stagione, aveva segnato 21 gol in 35 partite.
🚨 EXCLUSIVE— Kosovo Football 🇽🇰 (@FootballKosovo) September 15, 2026
Lorent Tolaj has rejected approaches from both Kosovo and Albania.
All signs point to the Bristol City striker holding out for a Switzerland call-up as he came through their youth setup and it remains his priority. 🇨🇭 pic.twitter.com/qYt9U694I6