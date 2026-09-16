Un altro talento volta le spalle alla Svizzera

C’è chi aspetta la Svizzera - Se diversi binazionali hanno già scelto un’altra strada, c’è anche chi ha deciso di aspettare la chiamata della Nati. È il caso di Lorent Tolaj, attaccante 24enne nato ad Aigle e cresciuto nel Sion, che avrebbe rifiutato le lusinghe di Kosovo e Albania per puntare sulla Svizzera. Lo ha anticipato la pagina Kosovo Football, che monitora i calciatori kosovari. Oggi Tolaj gioca in Championship con il Bristol City, che in estate lo ha acquistato per 4,7 milioni di euro dal Plymouth Argyle. Con il club inglese, nella passata stagione, aveva segnato 21 gol in 35 partite.