Maldini? Inutile fare i bigotti
«Ti vuoi divertire? Ti sei divertito? Non ci sono problemi: però non metterti al volante»
Arno Rossini: «Per quel che riguarda il calcio, Maldini non ha infranto alcun regolamento. Da professionista devi però fare in modo che i tuoi comportamenti non danneggino la tua società, che rappresenti e che ti paga lo stipendio».
«Ti vuoi divertire? Ti sei divertito? Non ci sono problemi: però non metterti al volante»
Arno Rossini: «Per quel che riguarda il calcio, Maldini non ha infranto alcun regolamento. Da professionista devi però fare in modo che i tuoi comportamenti non danneggino la tua società, che rappresenti e che ti paga lo stipendio».
MILANO - «Nessuno mette in dubbio che abbia fatto una leggerezza ma ci sono ca**ate e ca**ate». Così si è espresso Beppe Riso in merito all’incidente avuto nella primissima mattina di domenica Daniel Maldini, uno dei suoi assistiti. I media italiani hanno dato ampio risalto alla vicenda, sottolineando come il 24enne sia risultato positivo all’alcol test (0.91 per mille) come anche ai pre-test tossicologici (gli esiti degli esami effettuati in ospedale saranno resi noti venerdì). Ha insomma fatto una ca**ata, per “riprendere” le parole del procuratore.
«Io credo che, guardando all’accaduto, l’aspetto personale, privato, e quello sportivo vadano divisi - è intervenuto Arno Rossini - anche se capisco che questo sia difficile visto che si sta parlando di un personaggio pubblico».
Il ragazzo Daniel?
«Ha sbagliato, inutile girarci intorno. Si è messo al volante quando non avrebbe dovuto, mettendo in pericolo sé stesso e gli altri. Ti vuoi divertire? Ti sei divertito? Non ci sono problemi, a 24 anni è giusto che tu abbia i tuoi spazi e le tue libertà. Inutile fare i bigotti. Ma dopo una serata “allegra”, diciamo così, chiama un taxi. Non credo che per uno che guadagna due milioni l’anno possa essere un problema pagare per farsi portare a casa. Invece, sopravvalutandosi o sottostimando i pericoli, ha guidato. Ha rischiato, fortunatamente non è successo nulla di grave, ma questa cosa lo segnerà».
Reputazione macchiata.
«Ah sicuro, per un bel po’ questa storia gli rimarrà appiccicata. Ma, credo, almeno ha imparato la lezione. Anche in maniera violenta. Conoscendo papà Paolo, a casa qualche schiaffone di sicuro l’ha preso».
Il giocatore Maldini, invece?
«Finita la partita, era libero da impegni con il suo club, del quale non ha infranto alcun regolamento. Però…».
Però?
«Sei un professionista, che si è meritato tutto quello che ha, che non gioca in Serie A solo perché ha quel cognome, e dovresti dunque comportarti sempre come tale. Non dico che uno debba chiudersi in casa e pensare esclusivamente al calcio: riuscire a “staccare”, ogni tanto, è infatti estremamente importante. Devi però fare in modo che i tuoi comportamenti non danneggino la tua società, che rappresenti e che ti paga lo stipendio. Guidare quando non puoi farlo, finire con il fare un incidente all’alba… tutte queste cose creano imbarazzo. Qualcuno parla di leggerezza, secondo me è stata invece una grossa mancanza di rispetto».
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