Maldini? Inutile fare i bigotti

Il ragazzo Daniel?

«Ha sbagliato, inutile girarci intorno. Si è messo al volante quando non avrebbe dovuto, mettendo in pericolo sé stesso e gli altri. Ti vuoi divertire? Ti sei divertito? Non ci sono problemi, a 24 anni è giusto che tu abbia i tuoi spazi e le tue libertà. Inutile fare i bigotti. Ma dopo una serata “allegra”, diciamo così, chiama un taxi. Non credo che per uno che guadagna due milioni l’anno possa essere un problema pagare per farsi portare a casa. Invece, sopravvalutandosi o sottostimando i pericoli, ha guidato. Ha rischiato, fortunatamente non è successo nulla di grave, ma questa cosa lo segnerà».

Reputazione macchiata.

«Ah sicuro, per un bel po’ questa storia gli rimarrà appiccicata. Ma, credo, almeno ha imparato la lezione. Anche in maniera violenta. Conoscendo papà Paolo, a casa qualche schiaffone di sicuro l’ha preso».