Espugnata Porrentruy, l'Ambrì parte con una gioia
Compatti anche se non scintillanti, i biancoblù hanno sorpreso l'Ajoie.
Decisive le trasformazioni, ai rigori, di Järventie, Schnarr e Müller.
Compatti anche se non scintillanti, i biancoblù hanno sorpreso l'Ajoie.
Decisive le trasformazioni, ai rigori, di Järventie, Schnarr e Müller.
PORRENTRUY - Un Ambrì "intenso", bravo a rimanere sempre sul pezzo, ha cominciato il campionato con un successo a Porrentruy contro l'Ajoie. I leventinesi l'hanno spuntata 3-2 ai rigori.
Macchinosi e a volte poco brillanti - anche normale alla prima stagionale - i biancoblù hanno invece convinto in quanto a voglia. Sono infatti a lungo stati molto più aggressivi e pimpanti dei padroni di casa, superandoli sul piano del ritmo e della determinazione. Hanno tuttavia pure mostrato parecchie pecche, rivelandosi poco ispirati in powerplay e a volte incerti in difesa. Tutto ciò ha prodotto un match spigoloso ma non certo scintillante nel quale i ticinesi hanno tentato di graffiare soprattutto con Järventie e Joly e i giurassiani hanno risposto con Honka e Devos. L’equilibrio è durato fino al 22’ quando Schnarr, approfittando di un erroraccio di Berthoud, ha lanciato i sopracenerini, che a lungo hanno giostrato da veri e propri padroni del ghiaccio, andando vicini al raddoppio. Non hanno tuttavia chiuso i conti e così, nella seconda inferiorità di serata (fallo di Muggli) si sono visti riprendere da Tanus.
Ordinato in pista e bravo a sfruttare le imprecisioni dell’Ambrì, l’Ajoie ha trovato il vantaggio con Turkulainen, impostando poi un parziale, l’ultimo, di contenimento. La tattica ha retto - anche grazie a Keller - fino al 56’01” quando Joly, bravo a insistere dopo una parata dell’estremo difensore avversario, ha piazzato il pari. Il punteggio non è cambiato in un overtime nel quale gli ospiti hanno avuto le occasioni migliori e così sono stati i rigori ad assegnare il punto supplementare. In quell'esercizio migliori sono stati i leventinesi che, con Järventie, Schnarr e Müller, si sono regalati la prima gioia dell'anno.
La prima di campionato, risultati alla mano, è stata tutt’altro che piatta. Che dire, per esempio, del crollo del Losanna, fattosi sorprendere in casa 0-5 dallo Zugo? I Tori, dati come squadra in “ricostruzione”, hanno festeggiato grazie alla doppietta di Rohrer e ai gol di Wingerli, Senteler ed Egli. Rumoroso è stato pure il successo (4-2) colto dal Bienne sul Friborgo. I bernesi hanno trovato le reti decisive, quelle di Sylvegard e Andersson, negli ultimi tre minuti.
Un debutto vincente l’hanno infine firmato anche il Kloten, avanti 4-3 all’overtime nella tana del Rapperswil (doppietta di Ruotsalainen e gol finale di Puhakka), il Davos, che non ha lasciato scampo al Langnau (4-1) e lo Zurigo, che ha regolato 5-3 il Berna.
AJOIE-AMBRÌ 2-3dr (0-0, 1-1, 1-1, 0-0)
Reti: 21’40” Schnarr 0-1; 39’30” Tanus (Turkulainen) 1-1; 47’43” Turkulainen (Tanus) 2-1; 56’01” Joly (Müller) 2-2.
AJOIE: Keller; Zgraggen, A.Honka; Fey, J.Honka; Berthoud, Kellenberger; Pilet; Nättinen, Turkulainen; Carr, Robin; Cormier, Devos, Sopa; Gerber, Wick; Cavalleri.
AMBRÌ: P. Wüthrich; Worge, Heed; Pezzullo, D. Wüthrich; Z. Dotti, I. Dotti; Häfliger; Järventie, Schnarr, De Luca; Müller, Heim, Joly; Borradori, Kodytek, Muggli; L.Landry, M.Landry, Grassi; Bosson.
Penalità: Ajoie 3x2'; Ambrì 2x2'.
Note: Raiffeisen Arena, 3'888 spettatori. Arbitri: Kaukokari, Piechaczek, Allenspach, Humair.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zugo
|1
|3
|1
|0
|5
|0
|5
|2
|Lugano
|1
|3
|1
|0
|6
|3
|3
|3
|Davos
|1
|3
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|Zurigo
|1
|3
|1
|0
|5
|3
|2
|5
|Bienne
|1
|3
|1
|0
|4
|2
|2
|6
|EHC Kloten
|1
|2
|1
|0
|4
|3
|1
|7
|Ambrì
|1
|1
|0
|0
|2
|2
|0
|8
|Ajoie
|1
|1
|0
|0
|2
|2
|0
|9
|CAR Hurricanes
|1
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|10
|Berna
|1
|0
|0
|1
|3
|5
|-2
|11
|Friborgo
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|12
|Ginevra
|1
|0
|0
|1
|3
|6
|-3
|13
|Langnau
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|14
|Lausanne HC
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5