Espugnata Porrentruy, l'Ambrì parte con una gioia

Ordinato in pista e bravo a sfruttare le imprecisioni dell’Ambrì, l’Ajoie ha trovato il vantaggio con Turkulainen, impostando poi un parziale, l’ultimo, di contenimento. La tattica ha retto - anche grazie a Keller - fino al 56’01” quando Joly, bravo a insistere dopo una parata dell’estremo difensore avversario, ha piazzato il pari. Il punteggio non è cambiato in un overtime nel quale gli ospiti hanno avuto le occasioni migliori e così sono stati i rigori ad assegnare il punto supplementare. In quell'esercizio migliori sono stati i leventinesi che, con Järventie, Schnarr e Müller, si sono regalati la prima gioia dell'anno.

La prima di campionato, risultati alla mano, è stata tutt’altro che piatta. Che dire, per esempio, del crollo del Losanna, fattosi sorprendere in casa 0-5 dallo Zugo? I Tori, dati come squadra in “ricostruzione”, hanno festeggiato grazie alla doppietta di Rohrer e ai gol di Wingerli, Senteler ed Egli. Rumoroso è stato pure il successo (4-2) colto dal Bienne sul Friborgo. I bernesi hanno trovato le reti decisive, quelle di Sylvegard e Andersson, negli ultimi tre minuti.