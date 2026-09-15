Debutto vincente per il Lugano
I bianconeri hanno battuto 6-3 il Ginevra. Decisivo è stato... (anche) Schlegel
I ticinesi hanno incassato due reti in... superiorità numerica.
I bianconeri hanno battuto 6-3 il Ginevra. Decisivo è stato... (anche) Schlegel
I ticinesi hanno incassato due reti in... superiorità numerica.
LUGANO - Buona la prima per il Lugano che, davanti ai suoi tifosi, ha superato 6-3 il Ginevra in un match "altalenante" e ha così potuto mettersi in tasca i primi tre punti del campionato.
Vivace, combattuto, ricco di spunti interessanti ma anche di grandi ingenuità: il debutto stagionale dei bianconeri è stato tutto fuorché lineare. Ha fatto divertire i tanti accorsi alla Cornèr Arena (5'434 spettatori paganti) ma sicuramente non è piaciuto fino in fondo a coach Mitell.
Perché, pur propositivi e bravi a resistere alle folate delle Aquile, i sottocenerini hanno vissuto preoccupanti passaggi a vuoto. Hanno velocemente replicato con Bertaggia al vantaggio ospite di Puljujärvi, sono cresciuti con lo svolgersi del primo tempo e sono riusciti a giocare a un buon livello per tutto il secondo tempo ma… Ma vanificare le reti di Thürkauf e Canonica (ben servito da Fazzini) con due gol incassati in superiorità numerica (guizzi di Verboon e Manninen) è stato un peccato imperdonabile. E per fortuna (per i tifosi) che Schlegel ha fatto il suo, altrimenti il Lugano sarebbe entrato nel terzo terzo in svantaggio.
E il portiere dei ticinesi è stato decisivo anche nell'ultimo parziale nel quale, dopo il nuovo vantaggio di Lycksell, ha chiuso la porta, disinnescando pure un rigore di Vesey. La sua sicurezza è stata quella di tutta la truppa di casa la quale, con Kupari e Thürkauf (a porta vuota) ha poi chiuso i conti prima della sirena.
LUGANO-GINEVRA 6-3 (1-1, 2-2, 3-0)
Reti: 3’16” Puljujärvi (Saarijärvi) 0-1; 4’52” Bertaggia (Zanetti) 1-1; 21’09” Thürkauf 2-1; 27’16” Verboon (Vesey) 2-2; 31’55” Canonica (Fazzini) 3-2; 37’37” Manninen (Puljujärvi) 3-3; 49’42” Lycksell 4-3; 58’31” Kupari (Dahlström) 59’07” Thürkauf (Innala) 6-3.
LUGANO: Schlegel; Müller, Alatalo; Dahlström, Aebischer; J. Peltonen, Thomson; Guebey; Canonica, Sanford, Fazzini; Lycksell, Thürkauf, Olsson; Innala, Kupari, A. Peltonen; Bertaggia, Tanner, Zanetti; Morini.
GINEVRA: Charlin; Untersander, Rutta; Le Coultre, Saarijärvi; Henauer, Karrer; Sutter; Vesey, Manninen, Puljujärvi; Kneubuehler, Verboon, Praplan; Rod, Müller, Ignatavicius; Hischier, Jooris, Miranda; Lemyre.
Penalità: Lugano 3x2'; Ginevra 3x2'.
Note: Cornèr Arena, 5'434 spettatori. Arbitri: Lemelin, Hungerbühler, Cattaneo, Gurtner.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zugo
|1
|3
|1
|0
|5
|0
|5
|2
|Lugano
|1
|3
|1
|0
|6
|3
|3
|3
|Davos
|1
|3
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|Zurigo
|1
|3
|1
|0
|5
|3
|2
|5
|Bienne
|1
|3
|1
|0
|4
|2
|2
|6
|EHC Kloten
|1
|2
|1
|0
|4
|3
|1
|7
|Ambrì
|1
|2
|1
|0
|3
|2
|1
|8
|CAR Hurricanes
|1
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|9
|Ajoie
|1
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|10
|Berna
|1
|0
|0
|1
|3
|5
|-2
|11
|Friborgo
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|12
|Ginevra
|1
|0
|0
|1
|3
|6
|-3
|13
|Langnau
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|14
|Lausanne HC
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5