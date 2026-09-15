Debutto vincente per il Lugano

Perché, pur propositivi e bravi a resistere alle folate delle Aquile, i sottocenerini hanno vissuto preoccupanti passaggi a vuoto. Hanno velocemente replicato con Bertaggia al vantaggio ospite di Puljujärvi, sono cresciuti con lo svolgersi del primo tempo e sono riusciti a giocare a un buon livello per tutto il secondo tempo ma… Ma vanificare le reti di Thürkauf e Canonica (ben servito da Fazzini) con due gol incassati in superiorità numerica (guizzi di Verboon e Manninen) è stato un peccato imperdonabile. E per fortuna (per i tifosi) che Schlegel ha fatto il suo, altrimenti il Lugano sarebbe entrato nel terzo terzo in svantaggio.

E il portiere dei ticinesi è stato decisivo anche nell'ultimo parziale nel quale, dopo il nuovo vantaggio di Lycksell, ha chiuso la porta, disinnescando pure un rigore di Vesey. La sua sicurezza è stata quella di tutta la truppa di casa la quale, con Kupari e Thürkauf (a porta vuota) ha poi chiuso i conti prima della sirena.