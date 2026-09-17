Ragazza minacciata mentre va a scuola

Il servizio comunicazione, media e prevenzione della Polizia cantonale, interpellato da tio.ch, contestualizza: «Possiamo confermare che, in data venerdì 11 settembre, la Polizia è stata allertata una prima volta in relazione alla presenza di un uomo che stava discutendo animatamente con un’altra persona. Poco dopo è pervenuta una seconda segnalazione concernente il medesimo uomo, il quale avrebbe importunato un’altra persona. L’autore è stato identificato dagli agenti intervenuti e, in tale occasione, è stato redarguito e invitato ad adottare un comportamento più consono».