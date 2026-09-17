QUINTO
Dopo l'esplosione alla centrale, riapre la funicolare del Ritom
Dopo il tragico evento avvenuto martedì 9 settembre, domani la funicolare ritornerà in funzione.
Funicolare Ritom SA
Fonte Funicolare Ritom SA
Dopo l'esplosione alla centrale, riapre la funicolare del Ritom
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Dopo l'esplosione alla centrale, riapre la funicolare del Ritom
Dopo il tragico evento avvenuto martedì 9 settembre, domani la funicolare ritornerà in funzione.
Dopo l'esplosione alla centrale, riapre la funicolare del Ritom
Dopo il tragico evento avvenuto martedì 9 settembre, domani la funicolare ritornerà in funzione.
QUINTO - A nove giorni dalla terribile esplosione che ha ucciso due operai alla vecchia centrale idroelettrica del Ritom, domani, 18 settembre, riaprirà la funicolare del Ritom.
Lo comunica l'omonima azienda, precisando che la stagione terminerà, come da programma, domenica 27 settembre.
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