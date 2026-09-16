Sono morti il pudore e la decenza

Nelle immagini, lo sfondo è quello della stazione di Bellinzona. In primo piano, su una panchina di cemento, due giovani - probabilmente sotto l'effetto dell'alcol o di qualche sostanza, ma questo non è possibile stabilirlo con certezza - intenti a consumare un atto sessuale, tra lo stupore dei presenti. Perché, come si evince dal filmato, non sono soli.