Un compleanno centenario a Losone
Monica Lisi Brandini ha celebrato il suo centesimo compleanno omaggiata anche dal Municipio.
LOSONE - La signora Monica Lisi Brandini ha festeggiato il suo centesimo compleanno circondata dall’affetto della famiglia, del personale del Policentro Anziani di Losone e del municipale Alfredo Soldati del Comune di Losone, che l’ha omaggiata con fiori e biscotti.
Nata il 10 settembre 1926 in provincia di Bari, la signora Monica è in buona salute e di spirito allegro. Purtroppo, per via di qualche disturbo non riesce più a occuparsi di una delle sue più grandi passioni: la pittura.
È arrivata in Svizzera dalla Puglia nel 1958 insieme al figlio Antonio al marito, che lavorava alla Monteforno.
Ha vissuto in Valle Leventina fino a quando il marito è stato trasferito in una filiale nel Sottoceneri. Hanno vissuto ad Agno per più di quindici anni e poi si sono trasferiti a Lugano Besso proprio vicino alla chiesa di San Nicolao che lei frequentava assiduamente.
Vi è rimasta fino a quando la salute glielo ha permesso, dal 2024 si è trasferita alla Casa ai Noci del Policentro anziani vicino alla famiglia del figlio che vive a Losone e dei suoi nipoti e pronipoti. È ancora molto religiosa e non manca mai di frequentare la Santa Messa e la preghiera comunitaria del Rosario.