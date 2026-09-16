StraLugano 2026, tutto pronto per la ventesima edizione

Per chi arriverà da oltre Gottardo sarà invece disponibile uno sconto del 30% sul viaggio in seconda classe. Il codice buono sarà inviato all'inizio di agosto 2026 e potrà essere utilizzato per raggiungere Lugano tra il 25 e il 27 settembre e per il ritorno tra il 26 e il 28 settembre.

Il Villaggio StraLugano aprirà sabato alle 12.00 in Piazza Manzoni, mentre il ritiro dei pettorali sarà possibile sabato dalle 13.00 alle 18.00 e domenica dalle 7.00 alle 10.00 al Palazzo dei Congressi in Piazza Castello. La chiusura ufficiale della ventesima edizione è prevista domenica alle 17.30.