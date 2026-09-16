Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

StraLugano 2026, tutto pronto per la ventesima edizione

Record di iscrizioni, novità nelle gare e agevolazioni per i partecipanti arricchiranno il weekend sportivo a Lugano.
StraLugano 2026, tutto pronto per la ventesima edizione
Stralugano
Fonte red
elaborata da Redazione
+1
StraLugano 2026, tutto pronto per la ventesima edizione
Record di iscrizioni, novità nelle gare e agevolazioni per i partecipanti arricchiranno il weekend sportivo a Lugano.

LUGANO - La StraLugano compie 20 anni e si prepara a celebrare il traguardo con un'edizione speciale, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre 2026. Un fine settimana di sport, emozioni e partecipazione che porterà ancora una volta migliaia di podisti sulle strade e sul lungolago di Lugano.

Le iscrizioni continuano a crescere settimana dopo settimana e puntano verso un nuovo record di partecipazione, dopo gli oltre 7'600 corridori registrati nella scorsa edizione. Il ventennale porta inoltre due importanti novità: il rinnovo della partnership con Migros fino al 2030 e l'assegnazione alla manifestazione del Campionato svizzero di mezza maratona.

Il programma prenderà il via sabato 26 settembre. Alle 16.00 partirà la Famigros RUN&WIN, corsa non competitiva dedicata alle famiglie, con numerosi premi messi in palio tramite estrazione. Alle 16.45 sarà la volta della 5 km FunRun, su un percorso lungo il Ceresio e attraverso il Parco Ciani.

Alle 18.15 spazio alla 10 km CityRun, gara serale che attraverserà il lungolago e parte della città. Anche nel 2026 sarà riproposto il Trofeo Marco Borradori, nato per mantenere vivo il ricordo del sindaco. Il riconoscimento, un'opera della scultrice ticinese Elisabeth Hübscher patrocinata dalla Città di Lugano, sarà assegnato al primo podista e alla prima podista svizzeri residenti in Ticino che taglieranno il traguardo della 10 km CityRun.

Domenica 27 settembre il programma riprenderà alle 9.20 con la Monte Brè Run, tappa della Coppa ASTi: 9 chilometri e circa 730 metri di dislivello fino al "tetto" di Lugano. Dieci minuti più tardi scatterà la gara regina, la 21 km Half Marathon Elite, valida come Campionato svizzero di mezza maratona, su un percorso panoramico che abbraccia il lungolago da Paradiso al Ponte del Diavolo.

Alle 10.20 partiranno la 21 km Half Marathon aperta a tutti e la 21 km RelayRun. La distanza potrà quindi essere affrontata individualmente oppure in una staffetta composta da tre partecipanti. Per gli atleti più determinati torna anche la StraCombinata, che unisce la 10 km CityRun del sabato alla Monte Brè Run della domenica.

Il pomeriggio sarà dedicato alla solidarietà e ai più piccoli. Alle 14.00 si correrà la Run4Charity, prova di 3 chilometri aperta a tutti e finalizzata al sostegno delle associazioni benefiche aderenti. Dalle 15.15 toccherà invece alla KidsRun, con percorsi differenziati in base all'età.

Per celebrare il ventesimo anniversario, tutti i partecipanti riceveranno una medaglia commemorativa. Nello shop online è inoltre disponibile una maglia celebrativa in edizione limitata dedicata ai vent'anni della manifestazione.

Anche quest'anno sono previste agevolazioni per chi raggiungerà Lugano con i mezzi pubblici. Per le gare cronometrate, escluse Famigros e Charity, i partecipanti provenienti dal Ticino potranno usufruire gratuitamente dei trasporti pubblici in Ticino e nel Moesano, in seconda classe, per l'andata e il ritorno dal 26 al 27 settembre 2026.

Per chi arriverà da oltre Gottardo sarà invece disponibile uno sconto del 30% sul viaggio in seconda classe. Il codice buono sarà inviato all'inizio di agosto 2026 e potrà essere utilizzato per raggiungere Lugano tra il 25 e il 27 settembre e per il ritorno tra il 26 e il 28 settembre.

Il Villaggio StraLugano aprirà sabato alle 12.00 in Piazza Manzoni, mentre il ritiro dei pettorali sarà possibile sabato dalle 13.00 alle 18.00 e domenica dalle 7.00 alle 10.00 al Palazzo dei Congressi in Piazza Castello. La chiusura ufficiale della ventesima edizione è prevista domenica alle 17.30.

Per maggiori informazioni sulle gare e sulle iscrizioni è possibile consultare il sito www.stralugano.ch.

SABATO 26 SETTEMBRE 2026

    • 12h00 Piazza Manzoni – Apertura Villaggio StraLugano
    • 13h00 – 18h00 Palazzo dei Congressi, Piazza Castello – Ritiro pettorali
    • 16h00 Lungolago – FAMIGROS RUN&WIN
    • 16h45 Lungolago – 5Km FunRun
    • 18h15 Lungolago – 10km CityRun
    • 19h00 Lungolago – Premiazione Trofeo Marco Borradori
    • 19h00 Piazza Rezzonico - Pasta-Party Migros
    • 19h30 Piazza Rezzonico - Premiazioni 5Km, FunRun e 10Km City Run
    • 20h30 Piazza Manzoni - DJ Axi’s Live Set

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2026

    • 07h00 – 10h00 Palazzo dei Congressi, Piazza Castello – Ritiro pettorali
    • 09h20 Lungolago – Monte Brè Run
    • 09h30 Lungolago – 21 km Half Marathon Elite – Campionato svizzero
    • 10h20 Lungolago – 21 km Half Marathon / 21 km RelayRun
    • 12h15 Piazza Rezzonico – Pasta-Party Migros
    • 14h00 Lungolago – Run4Charity
    • 15h15 Lungolago – KidsRun
    • 17h30 Chiusura della XX edizione della StraLugano
Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
luganomezza maratonastralugano
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto
LIVE
BELLINZONESE
1 gior

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi
LIVE
ZURIGO
14 ore
28

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi

Il figlio compie due anni il giorno del volo per Basilea: EasyJet nega l'imbarco
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
63
107

Il figlio compie due anni il giorno del volo per Basilea: EasyJet nega l'imbarco

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni
LIVE
CRANS-MONTANA
1 gior
11

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni

Va a cercare funghi con il marito, donna scompare sul Sighignola
LIVE
CONFINE
2 gior

Va a cercare funghi con il marito, donna scompare sul Sighignola

«Il richiedente asilo mi ha spaccato lo scooter. Ora chi paga?»
LIVE
CANTONE
2 gior
132
280

«Il richiedente asilo mi ha spaccato lo scooter. Ora chi paga?»

L'educatrice se ne torna a casa e dimentica un bimbo malato al doposcuola
LIVE
ZURIGO
2 gior
16
80

L'educatrice se ne torna a casa e dimentica un bimbo malato al doposcuola

Ambrì in grave crisi finanziaria? Parola a Filippo Lombardi
LIVE
HCAP
1 gior
58
92

Ambrì in grave crisi finanziaria? Parola a Filippo Lombardi

Il cesto non è un regalo, è una truffa
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
2 gior
8
59

Il cesto non è un regalo, è una truffa

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso
LIVE
TRAFFICO
18 ore
4
57

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso

Ambrì, «Debiti per quasi 30 milioni di franchi»
LIVE
HCAP
3 gior
112
132

Ambrì, «Debiti per quasi 30 milioni di franchi»

Alla fine per Veletta è impresa: «A un certo punto c'era un delfino che nuotava con me»
LIVE
ITALIA
1 gior
9
58

Alla fine per Veletta è impresa: «A un certo punto c'era un delfino che nuotava con me»

«C’è chi decide di morire un mese dopo la diagnosi, e chi aspetta troppo e perde il treno»
LIVE
CANTONE
1 gior

«C’è chi decide di morire un mese dopo la diagnosi, e chi aspetta troppo e perde il treno»

Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
25

Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega
LIVE
SOLETTA
17 ore
7
19

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega

La coda dei semafori di Cadenazzo arriva fino a... Berna
LIVE
CANTONE
1 gior
100
177

La coda dei semafori di Cadenazzo arriva fino a... Berna

Due cani finiti nei guai
LIVE
MAGGIA
18 ore
22
102

Due cani finiti nei guai

Vino zuccherato illegalmente, sanzionate due cantine
LIVE
VAUD
2 gior
6
13

Vino zuccherato illegalmente, sanzionate due cantine

Lite mortale alla stazione di servizio: «Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave»
LIVE
SOLETTA
2 gior

Lite mortale alla stazione di servizio: «Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave»

Cervo ucciso e portato via dall'Italia in volo: è un affare tutto ticinese
LIVE
CONFINE
21 ore
38
118

Cervo ucciso e portato via dall'Italia in volo: è un affare tutto ticinese

Uccide e trasporta il cervo dall'Italia in elicottero: multato cacciatore svizzero
LIVE
CONFINE
1 gior
29
92

Uccide e trasporta il cervo dall'Italia in elicottero: multato cacciatore svizzero

Svizzeri ai "Sarajevo-Safari"? Denunce al vaglio (e c'entra Lugano)
LIVE
CANTONE / BOSNIA ED ERZEGOVINA
2 gior
17
85

Svizzeri ai "Sarajevo-Safari"? Denunce al vaglio (e c'entra Lugano)

Incidente all’alba, ferito Daniel Maldini
LIVE
MILANO
2 gior
9
11

Incidente all’alba, ferito Daniel Maldini

Daniel Maldini, il Cagliari smentisce: «Test tossicologici negativi»
LIVE
MILANO
2 gior
22
44

Daniel Maldini, il Cagliari smentisce: «Test tossicologici negativi»

Sfreccia a 236 all'ora sulla A2: arrestato un 22enne
LIVE
LUCERNA
1 gior
7

Sfreccia a 236 all'ora sulla A2: arrestato un 22enne

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»
LIVE
LUGANO
5 gior
3

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»

Precipita cercando funghi: recuperato dalla Rega
LIVE
CONFINE
1 gior
22
23

Precipita cercando funghi: recuperato dalla Rega

Giovane coppia di sposi distrutta a Venezia, dopo lo schianto in laguna
LIVE
ITALIA
2 gior
18

Giovane coppia di sposi distrutta a Venezia, dopo lo schianto in laguna

Furti d'auto di lusso, la mossa che ha messo in difficoltà i ladri
LIVE
SVIZZERA
3 gior
3
17

Furti d'auto di lusso, la mossa che ha messo in difficoltà i ladri

Tragico schianto con il pullman: aperto un procedimento penale contro l'autista
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Tragico schianto con il pullman: aperto un procedimento penale contro l'autista

Hospita, Pronzini sbotta in Gran Consiglio: «Qui abbiamo tutti gli stessi diritti!»
LIVE
CANTONE
1 gior
37
111

Hospita, Pronzini sbotta in Gran Consiglio: «Qui abbiamo tutti gli stessi diritti!»

Ticino calamita per medici e infermieri italiani, Denti lancia l'allarme: «Serve un limite»
LIVE
CONFINE
3 gior

Ticino calamita per medici e infermieri italiani, Denti lancia l'allarme: «Serve un limite»

Coco è stato ritrovato: il video
LIVE
MONTE CARASSO / SEMENTINA
2 gior
7
156

Coco è stato ritrovato: il video

«Prima il danno, poi anche il conto?»
LIVE
CANTONE
2 gior
30
61

«Prima il danno, poi anche il conto?»

L’uomo del cioccolato abita nel Luganese
LIVE
CANTONE
2 gior
3
21

L’uomo del cioccolato abita nel Luganese

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»
LIVE
CANTONE
14 ore
5
66

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»

Cadavere trovato sotto un ponte: era uno svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
1 gior
18

Cadavere trovato sotto un ponte: era uno svizzero

«È questo, lo sport» Atlete replicano a Sydney Sweeney
LIVE
SPORT
1 gior
11
29

«È questo, lo sport» Atlete replicano a Sydney Sweeney

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»
LIVE
CALCIO
14 ore
21
48

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»

Lo strano destino dei bagagli perduti
LIVE
FOCUS
2 gior
13

Lo strano destino dei bagagli perduti

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato
LIVE
SVIZZERA
4 gior
22
130

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo
LIVE
BERNA
18 ore
12

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo

Maldini positivo all’alcol test: patente ritirata
LIVE
MILANO
2 gior
7
26

Maldini positivo all’alcol test: patente ritirata

Scontro in laguna a Venezia, lui muore e la moglie è dispersa
LIVE
ITALIA
2 gior

Scontro in laguna a Venezia, lui muore e la moglie è dispersa

Gasolio da riscaldamento e benzina sempre più cari: acquistare subito o aspettare?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
10
43

Gasolio da riscaldamento e benzina sempre più cari: acquistare subito o aspettare?

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito
LIVE
CONFINE
17 ore

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito

A sorpresa in Ticino gli affitti in picchiata: negli annunci il calo è del 10,9%
LIVE
CANTONE
23 ore
4
46

A sorpresa in Ticino gli affitti in picchiata: negli annunci il calo è del 10,9%

Zali, il caso approda in Parlamento
LIVE
CANTONE
2 gior
3
48

Zali, il caso approda in Parlamento

Stesso istituto, stesso look: la scuola ticinese del futuro sarà in divisa? Sei d'accordo?
LIVE
BELLINZONA
22 ore
92
212

Stesso istituto, stesso look: la scuola ticinese del futuro sarà in divisa? Sei d'accordo?

ULTIME NOTIZIE TICINO
Strada chiusa per lo smontaggio di una gru
LIVE
LUGANO
1 min

Strada chiusa per lo smontaggio di una gru

Novazzano solidale con il Nepal
LIVE
NOVAZZANO
4 min

Novazzano solidale con il Nepal

Via Chioso solo per i residenti: la proposta contro il traffico parassitario
LIVE
CHIASSO
20 min

Via Chioso solo per i residenti: la proposta contro il traffico parassitario

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video
LIVE
CANTONE
51 min

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video

Il Ticino non è un paese per giovani (neo-imprenditori)
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 ora
4

Il Ticino non è un paese per giovani (neo-imprenditori)

Un compleanno centenario a Losone
LIVE
LOSONE
2 ore
8

Un compleanno centenario a Losone

«L'emozione più grande da cacciatore? Mia figlia che prende una preda»
LIVE
CANTONE
2 ore
16
104

«L'emozione più grande da cacciatore? Mia figlia che prende una preda»

Nancy Lunghi completa la lista PS-Verdi-MPS per la corsa al Governo
LIVE
CANTONE
2 ore
8
28

Nancy Lunghi completa la lista PS-Verdi-MPS per la corsa al Governo

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»
LIVE
LUGANO
4 ore
25
63

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»

Un film che parla «ai 17enni, di ieri e di oggi»
LIVE
CANTONE
4 ore
1
6

Un film che parla «ai 17enni, di ieri e di oggi»