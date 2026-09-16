StraLugano 2026, tutto pronto per la ventesima edizione
Record di iscrizioni, novità nelle gare e agevolazioni per i partecipanti arricchiranno il weekend sportivo a Lugano.
Record di iscrizioni, novità nelle gare e agevolazioni per i partecipanti arricchiranno il weekend sportivo a Lugano.
LUGANO - La StraLugano compie 20 anni e si prepara a celebrare il traguardo con un'edizione speciale, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre 2026. Un fine settimana di sport, emozioni e partecipazione che porterà ancora una volta migliaia di podisti sulle strade e sul lungolago di Lugano.
Le iscrizioni continuano a crescere settimana dopo settimana e puntano verso un nuovo record di partecipazione, dopo gli oltre 7'600 corridori registrati nella scorsa edizione. Il ventennale porta inoltre due importanti novità: il rinnovo della partnership con Migros fino al 2030 e l'assegnazione alla manifestazione del Campionato svizzero di mezza maratona.
Il programma prenderà il via sabato 26 settembre. Alle 16.00 partirà la Famigros RUN&WIN, corsa non competitiva dedicata alle famiglie, con numerosi premi messi in palio tramite estrazione. Alle 16.45 sarà la volta della 5 km FunRun, su un percorso lungo il Ceresio e attraverso il Parco Ciani.
Alle 18.15 spazio alla 10 km CityRun, gara serale che attraverserà il lungolago e parte della città. Anche nel 2026 sarà riproposto il Trofeo Marco Borradori, nato per mantenere vivo il ricordo del sindaco. Il riconoscimento, un'opera della scultrice ticinese Elisabeth Hübscher patrocinata dalla Città di Lugano, sarà assegnato al primo podista e alla prima podista svizzeri residenti in Ticino che taglieranno il traguardo della 10 km CityRun.
Domenica 27 settembre il programma riprenderà alle 9.20 con la Monte Brè Run, tappa della Coppa ASTi: 9 chilometri e circa 730 metri di dislivello fino al "tetto" di Lugano. Dieci minuti più tardi scatterà la gara regina, la 21 km Half Marathon Elite, valida come Campionato svizzero di mezza maratona, su un percorso panoramico che abbraccia il lungolago da Paradiso al Ponte del Diavolo.
Alle 10.20 partiranno la 21 km Half Marathon aperta a tutti e la 21 km RelayRun. La distanza potrà quindi essere affrontata individualmente oppure in una staffetta composta da tre partecipanti. Per gli atleti più determinati torna anche la StraCombinata, che unisce la 10 km CityRun del sabato alla Monte Brè Run della domenica.
Il pomeriggio sarà dedicato alla solidarietà e ai più piccoli. Alle 14.00 si correrà la Run4Charity, prova di 3 chilometri aperta a tutti e finalizzata al sostegno delle associazioni benefiche aderenti. Dalle 15.15 toccherà invece alla KidsRun, con percorsi differenziati in base all'età.
Per celebrare il ventesimo anniversario, tutti i partecipanti riceveranno una medaglia commemorativa. Nello shop online è inoltre disponibile una maglia celebrativa in edizione limitata dedicata ai vent'anni della manifestazione.
Anche quest'anno sono previste agevolazioni per chi raggiungerà Lugano con i mezzi pubblici. Per le gare cronometrate, escluse Famigros e Charity, i partecipanti provenienti dal Ticino potranno usufruire gratuitamente dei trasporti pubblici in Ticino e nel Moesano, in seconda classe, per l'andata e il ritorno dal 26 al 27 settembre 2026.
Per chi arriverà da oltre Gottardo sarà invece disponibile uno sconto del 30% sul viaggio in seconda classe. Il codice buono sarà inviato all'inizio di agosto 2026 e potrà essere utilizzato per raggiungere Lugano tra il 25 e il 27 settembre e per il ritorno tra il 26 e il 28 settembre.
Il Villaggio StraLugano aprirà sabato alle 12.00 in Piazza Manzoni, mentre il ritiro dei pettorali sarà possibile sabato dalle 13.00 alle 18.00 e domenica dalle 7.00 alle 10.00 al Palazzo dei Congressi in Piazza Castello. La chiusura ufficiale della ventesima edizione è prevista domenica alle 17.30.
Per maggiori informazioni sulle gare e sulle iscrizioni è possibile consultare il sito www.stralugano.ch.
SABATO 26 SETTEMBRE 2026
- 12h00 Piazza Manzoni – Apertura Villaggio StraLugano
- 13h00 – 18h00 Palazzo dei Congressi, Piazza Castello – Ritiro pettorali
- 16h00 Lungolago – FAMIGROS RUN&WIN
- 16h45 Lungolago – 5Km FunRun
- 18h15 Lungolago – 10km CityRun
- 19h00 Lungolago – Premiazione Trofeo Marco Borradori
- 19h00 Piazza Rezzonico - Pasta-Party Migros
- 19h30 Piazza Rezzonico - Premiazioni 5Km, FunRun e 10Km City Run
- 20h30 Piazza Manzoni - DJ Axi’s Live Set
DOMENICA 27 SETTEMBRE 2026
- 07h00 – 10h00 Palazzo dei Congressi, Piazza Castello – Ritiro pettorali
- 09h20 Lungolago – Monte Brè Run
- 09h30 Lungolago – 21 km Half Marathon Elite – Campionato svizzero
- 10h20 Lungolago – 21 km Half Marathon / 21 km RelayRun
- 12h15 Piazza Rezzonico – Pasta-Party Migros
- 14h00 Lungolago – Run4Charity
- 15h15 Lungolago – KidsRun
- 17h30 Chiusura della XX edizione della StraLugano