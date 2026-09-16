«L'emozione più grande da cacciatore? Mia figlia che prende una preda»

C'è poi la questione del lupo. Argomento di strettissima attualità.

«La gestione del lupo è una questione molto polarizzante. C’è chi ne vorrebbe l’eliminazione totale e chi invece lo vede come simbolo di una natura incontaminata, ma questa visione è utopica. La soluzione migliore sarebbe considerare il lupo come una specie da gestire, così come avviene con le altre, Ma serve una strategia politica chiara e condivisa. La legislazione federale oggi permette una gestione più mirata e preventiva».

Quali sono gli errori più frequenti commessi dai cacciatori e le violazioni che vi preoccupano maggiormente?

«Oggi le infrazioni gravi sono quasi scomparse, così come il bracconaggio. Le violazioni più comuni sono di tipo amministrativo e sono in diminuzione. La principale preoccupazione riguarda l’uso non conforme alla legge di nuove tecnologie, come i visori notturni o altre apparecchiature che facilitano la caccia. È importante trovare un equilibrio tra tecnica ed etica venatoria per non snaturare il senso stesso della caccia. Con una sproporzione eccessiva a discapito delle possibilità difensive dell'animale la caccia non è più tale».