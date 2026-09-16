Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

«L'emozione più grande da cacciatore? Mia figlia che prende una preda»

Il presidente dei cacciatori ticinesi racconta come la caccia si sia evoluta da rito di passaggio, tramandato di padre in figlio nelle zone rurali, ad attività educativa e di gestione della fauna, sempre più praticata da giovani provenienti dalle aree urbane e periferiche.
«L'emozione più grande da cacciatore? Mia figlia che prende una preda»
TiPress
di Davide MiloGiornalista
«L'emozione più grande da cacciatore? Mia figlia che prende una preda»
Il presidente dei cacciatori ticinesi racconta come la caccia si sia evoluta da rito di passaggio, tramandato di padre in figlio nelle zone rurali, ad attività educativa e di gestione della fauna, sempre più praticata da giovani provenienti dalle aree urbane e periferiche.

LUGANO - Settembre è un mese di nuovi inizi. L'autunno si risveglia con le sue prime pennellate, le strade si colorano di zainetti nuovi di pacca, nel sottobosco proliferano i funghi e tra questi si fanno strada anche i cacciatori alla ricerca di cervi, caprioli, cinghiali... Prende infatti il via la stagione venatoria che, nell'anno in corso, si svolge dal 5 al 19 e dal 23 al 17 settembre. 

Antropologicamente parlando, la caccia è una delle attività più antiche dell'uomo. Mette insieme identità, trasmissione intergenerazionale, rapporto con il territorio, morte, cibo e appartenenza a una comunità. Ma quanto di quel significato, inteso come rito di passaggio, vive ancora oggi? Lo abbiamo chiesto a Davide Corti, presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi (FCT).

Si può ancora parlare di "rito di passaggio" quando si parla di caccia?
«Oggi non si tratta più del passaggio dall’infanzia all’età adulta o dell’ingresso in una comunità di cacciatori per la sopravvivenza. Si può parlare piuttosto di una presa di coscienza diversa rispetto a ciò che sono la fauna, la flora, il territorio e la natura. Non è più un rito di passaggio in senso stretto, ma un percorso di consapevolezza e responsabilità».

Questa consapevolezza viene ancora trasmessa in famiglia, di padre in figlio?
«Negli ultimi anni si è assistito a un cambiamento: fino a poco tempo fa la maggior parte dei giovani cacciatori proveniva da ambienti rurali o montani e da famiglie di cacciatori. I ragazzi crescevano già con una certa conoscenza e tradizione venatoria. Oggi invece la maggioranza dei giovani che si avvicina alla caccia proviene da aree urbane o periferiche e spesso non ha alcun legame familiare con la caccia. Questo inevitabilmente comporta la necessità di una formazione da zero, o quasi, anche per quanto riguarda il maneggio delle armi».

Che strano... Come mai sta avvenendo questo cambiamento?
«Ci sono tre concause principali. La prima è l’avvicinamento della selvaggina alle zone urbane, dovuto alla diminuzione degli spazi naturali e all’aumento della presenza umana. Oggi è più facile vedere animali selvatici in periferia che in alta montagna. La seconda riguarda le nuove modalità di comunicazione: la federazione ha puntato molto a mostrare all’opinione pubblica il vero ruolo del cacciatore, che non è solo abbattimento, ma anche gestione scientifica della fauna, prevenzione delle epidemie e tutela dell’ambiente. Questo aspetto gestionale interessa molto ai giovani. La terza motivazione è la valorizzazione della carne di selvaggina come risorsa alimentare a chilometro zero, salutare e sostenibile».

Come viene gestita dunque la formazione dei nuovi cacciatori?
«La formazione oggi è molto più articolata rispetto al passato. I giovani devono seguire corsi che durano anche due anni e mezzo, con tanto di giornate obbligatorie. Si affrontano temi come il riconoscimento delle malattie degli animali, la tracciabilità della carne, il maneggio delle armi e la sicurezza. Oltre alla teoria, c’è molta pratica, anche perché molti nuovi cacciatori non hanno mai avuto esperienze dirette in famiglia. Inoltre, ogni due anni, tutti i cacciatori devono sostenere un esame di tiro e manipolazione dell’arma».

Ci sono rischi se la carne di selvaggina non viene trattata correttamente?
«Rischi concreti per la salute, di regola, non ce ne sono, ma per poter vendere o anche solo regalare la carne è necessario compilare un formulario che attesti i controlli effettuati: dal comportamento dell’animale prima del tiro fino all’eviscerazione e al controllo degli organi. Questi controlli garantiscono la tracciabilità e la sicurezza alimentare, oltre a permettere di risalire a eventuali problemi sanitari. Sono fondamentali anche per la prevenzione delle malattie della fauna selvatica».

Domanda da ignorante, mi perdonerà... Come si trasporta un animale di grandi dimensioni come un cervo?
«Per il cervo, previa notifica al guardiacaccia di zona, è permesso l’uso dell’elicottero per il trasporto della carcassa a valle. Questo serve a ridurre il tempo tra l’abbattimento e la conservazione in cella frigorifera. Gli altri animali di taglia inferiore vengono trasportati a spalla».

Chi paga l'elicottero? Immagino abbia un costo non da poco...
«Il costo dell’elicottero è a carico del cacciatore, ma spesso si organizzano trasporti collettivi per dividere le spese. Ci sono poi degli accordi con le ditte di elitrasporto che permettono sicuramente dei costi vantaggiosi».

C'è poi la questione del lupo. Argomento di strettissima attualità.
«La gestione del lupo è una questione molto polarizzante. C’è chi ne vorrebbe l’eliminazione totale e chi invece lo vede come simbolo di una natura incontaminata, ma questa visione è utopica. La soluzione migliore sarebbe considerare il lupo come una specie da gestire, così come avviene con le altre, Ma serve una strategia politica chiara e condivisa. La legislazione federale oggi permette una gestione più mirata e preventiva».

Quali sono gli errori più frequenti commessi dai cacciatori e le violazioni che vi preoccupano maggiormente?
«Oggi le infrazioni gravi sono quasi scomparse, così come il bracconaggio. Le violazioni più comuni sono di tipo amministrativo e sono in diminuzione. La principale preoccupazione riguarda l’uso non conforme alla legge di nuove tecnologie, come i visori notturni o altre apparecchiature che facilitano la caccia. È importante trovare un equilibrio tra tecnica ed etica venatoria per non snaturare il senso stesso della caccia. Con una sproporzione eccessiva a discapito delle possibilità difensive dell'animale la caccia non è più tale».

Qual è il ricordo più forte che associa alla caccia?
«In queste mie quaranta patenti di ricordi ne ho molti, ma credo che il più forte sia legato alla prima patente di caccia di mia figlia. Oggi andiamo ancora a caccia insieme. Proprio l'altro giorno ha preso un bel cervo. Ecco, provo più soddisfazione per una preda presa da lei che per una mia. Questo rappresenta la cosa più bella nella mia carriera di cacciatore».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
aree urbaneattivitàcacciafaunapredaticinesi
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto
LIVE
BELLINZONESE
1 gior

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi
LIVE
ZURIGO
14 ore
28

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi

Il figlio compie due anni il giorno del volo per Basilea: EasyJet nega l'imbarco
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
63
107

Il figlio compie due anni il giorno del volo per Basilea: EasyJet nega l'imbarco

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni
LIVE
CRANS-MONTANA
1 gior
11

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni

Va a cercare funghi con il marito, donna scompare sul Sighignola
LIVE
CONFINE
2 gior

Va a cercare funghi con il marito, donna scompare sul Sighignola

«Il richiedente asilo mi ha spaccato lo scooter. Ora chi paga?»
LIVE
CANTONE
2 gior
132
280

«Il richiedente asilo mi ha spaccato lo scooter. Ora chi paga?»

L'educatrice se ne torna a casa e dimentica un bimbo malato al doposcuola
LIVE
ZURIGO
2 gior
16
80

L'educatrice se ne torna a casa e dimentica un bimbo malato al doposcuola

Ambrì in grave crisi finanziaria? Parola a Filippo Lombardi
LIVE
HCAP
1 gior
58
92

Ambrì in grave crisi finanziaria? Parola a Filippo Lombardi

Il cesto non è un regalo, è una truffa
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
2 gior
8
59

Il cesto non è un regalo, è una truffa

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso
LIVE
TRAFFICO
18 ore
4
57

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso

Ambrì, «Debiti per quasi 30 milioni di franchi»
LIVE
HCAP
3 gior
112
132

Ambrì, «Debiti per quasi 30 milioni di franchi»

Alla fine per Veletta è impresa: «A un certo punto c'era un delfino che nuotava con me»
LIVE
ITALIA
1 gior
9
58

Alla fine per Veletta è impresa: «A un certo punto c'era un delfino che nuotava con me»

«C’è chi decide di morire un mese dopo la diagnosi, e chi aspetta troppo e perde il treno»
LIVE
CANTONE
1 gior

«C’è chi decide di morire un mese dopo la diagnosi, e chi aspetta troppo e perde il treno»

Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
25

Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega
LIVE
SOLETTA
17 ore
7
19

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega

La coda dei semafori di Cadenazzo arriva fino a... Berna
LIVE
CANTONE
1 gior
100
177

La coda dei semafori di Cadenazzo arriva fino a... Berna

Due cani finiti nei guai
LIVE
MAGGIA
18 ore
22
102

Due cani finiti nei guai

Vino zuccherato illegalmente, sanzionate due cantine
LIVE
VAUD
2 gior
6
13

Vino zuccherato illegalmente, sanzionate due cantine

Lite mortale alla stazione di servizio: «Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave»
LIVE
SOLETTA
2 gior

Lite mortale alla stazione di servizio: «Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave»

Cervo ucciso e portato via dall'Italia in volo: è un affare tutto ticinese
LIVE
CONFINE
21 ore
38
118

Cervo ucciso e portato via dall'Italia in volo: è un affare tutto ticinese

Uccide e trasporta il cervo dall'Italia in elicottero: multato cacciatore svizzero
LIVE
CONFINE
1 gior
29
92

Uccide e trasporta il cervo dall'Italia in elicottero: multato cacciatore svizzero

Svizzeri ai "Sarajevo-Safari"? Denunce al vaglio (e c'entra Lugano)
LIVE
CANTONE / BOSNIA ED ERZEGOVINA
2 gior
17
85

Svizzeri ai "Sarajevo-Safari"? Denunce al vaglio (e c'entra Lugano)

Incidente all’alba, ferito Daniel Maldini
LIVE
MILANO
2 gior
9
11

Incidente all’alba, ferito Daniel Maldini

Daniel Maldini, il Cagliari smentisce: «Test tossicologici negativi»
LIVE
MILANO
2 gior
22
44

Daniel Maldini, il Cagliari smentisce: «Test tossicologici negativi»

Sfreccia a 236 all'ora sulla A2: arrestato un 22enne
LIVE
LUCERNA
1 gior
7

Sfreccia a 236 all'ora sulla A2: arrestato un 22enne

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»
LIVE
LUGANO
5 gior
3

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»

Precipita cercando funghi: recuperato dalla Rega
LIVE
CONFINE
23 ore
22
23

Precipita cercando funghi: recuperato dalla Rega

Giovane coppia di sposi distrutta a Venezia, dopo lo schianto in laguna
LIVE
ITALIA
2 gior
18

Giovane coppia di sposi distrutta a Venezia, dopo lo schianto in laguna

Furti d'auto di lusso, la mossa che ha messo in difficoltà i ladri
LIVE
SVIZZERA
3 gior
3
17

Furti d'auto di lusso, la mossa che ha messo in difficoltà i ladri

Tragico schianto con il pullman: aperto un procedimento penale contro l'autista
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Tragico schianto con il pullman: aperto un procedimento penale contro l'autista

Hospita, Pronzini sbotta in Gran Consiglio: «Qui abbiamo tutti gli stessi diritti!»
LIVE
CANTONE
1 gior
37
111

Hospita, Pronzini sbotta in Gran Consiglio: «Qui abbiamo tutti gli stessi diritti!»

Ticino calamita per medici e infermieri italiani, Denti lancia l'allarme: «Serve un limite»
LIVE
CONFINE
3 gior

Ticino calamita per medici e infermieri italiani, Denti lancia l'allarme: «Serve un limite»

Coco è stato ritrovato: il video
LIVE
MONTE CARASSO / SEMENTINA
2 gior
7
156

Coco è stato ritrovato: il video

«Prima il danno, poi anche il conto?»
LIVE
CANTONE
2 gior
30
61

«Prima il danno, poi anche il conto?»

L’uomo del cioccolato abita nel Luganese
LIVE
CANTONE
2 gior
3
21

L’uomo del cioccolato abita nel Luganese

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»
LIVE
CANTONE
14 ore
5
66

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»

Cadavere trovato sotto un ponte: era uno svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
1 gior
18

Cadavere trovato sotto un ponte: era uno svizzero

«È questo, lo sport» Atlete replicano a Sydney Sweeney
LIVE
SPORT
1 gior
11
29

«È questo, lo sport» Atlete replicano a Sydney Sweeney

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»
LIVE
CALCIO
14 ore
21
48

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»

Lo strano destino dei bagagli perduti
LIVE
FOCUS
2 gior
13

Lo strano destino dei bagagli perduti

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato
LIVE
SVIZZERA
4 gior
22
130

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo
LIVE
BERNA
18 ore
12

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo

Maldini positivo all’alcol test: patente ritirata
LIVE
MILANO
2 gior
7
26

Maldini positivo all’alcol test: patente ritirata

Scontro in laguna a Venezia, lui muore e la moglie è dispersa
LIVE
ITALIA
2 gior

Scontro in laguna a Venezia, lui muore e la moglie è dispersa

Gasolio da riscaldamento e benzina sempre più cari: acquistare subito o aspettare?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
10
43

Gasolio da riscaldamento e benzina sempre più cari: acquistare subito o aspettare?

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito
LIVE
CONFINE
17 ore

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito

A sorpresa in Ticino gli affitti in picchiata: negli annunci il calo è del 10,9%
LIVE
CANTONE
23 ore
4
46

A sorpresa in Ticino gli affitti in picchiata: negli annunci il calo è del 10,9%

Zali, il caso approda in Parlamento
LIVE
CANTONE
2 gior
3
48

Zali, il caso approda in Parlamento

Stesso istituto, stesso look: la scuola ticinese del futuro sarà in divisa? Sei d'accordo?
LIVE
BELLINZONA
22 ore
92
212

Stesso istituto, stesso look: la scuola ticinese del futuro sarà in divisa? Sei d'accordo?

ULTIME NOTIZIE TICINO
Strada chiusa per lo smontaggio di una gru
LIVE
LUGANO
1 min

Strada chiusa per lo smontaggio di una gru

Novazzano solidale con il Nepal
LIVE
NOVAZZANO
4 min

Novazzano solidale con il Nepal

Via Chioso solo per i residenti: la proposta contro il traffico parassitario
LIVE
CHIASSO
20 min

Via Chioso solo per i residenti: la proposta contro il traffico parassitario

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video
LIVE
CANTONE
51 min

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video

Il Ticino non è un paese per giovani (neo-imprenditori)
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 ora
4

Il Ticino non è un paese per giovani (neo-imprenditori)

Un compleanno centenario a Losone
LIVE
LOSONE
2 ore
8

Un compleanno centenario a Losone

Nancy Lunghi completa la lista PS-Verdi-MPS per la corsa al Governo
LIVE
CANTONE
2 ore
8
28

Nancy Lunghi completa la lista PS-Verdi-MPS per la corsa al Governo

StraLugano 2026, tutto pronto per la ventesima edizione
LIVE
LUGANO
2 ore
3

StraLugano 2026, tutto pronto per la ventesima edizione

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»
LIVE
LUGANO
4 ore
25
63

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»

Un film che parla «ai 17enni, di ieri e di oggi»
LIVE
CANTONE
4 ore
1
6

Un film che parla «ai 17enni, di ieri e di oggi»