Il Ticino non è un paese per giovani (neo-imprenditori)

Aumentano le aziende fondate

Il calo dell’età è stato particolarmente evidente anche durante la pandemia, quando la fascia più rappresentata era di 32 anni per gli uomini e 38 per le donne. Nel dettaglio, nel 2015 gli uomini di 48 anni hanno fondato 1’119 aziende e le donne di 47 anni ne hanno fondate 442. Dieci anni dopo, i numeri sono saliti a 1’375 nuove imprese per gli uomini di 35 anni e 594 per le donne di 39 anni.

Il Ticino in controtendenza

Questa tendenza si riflette in molti Cantoni, dove l’età media dei fondatori è diminuita. Fanno eccezione Ticino e Uri, che hanno registrato un lieve aumento rispetto al 2015. Nel 2025, Glarona (40,7 anni), Soletta (40,9 anni) e San Gallo (41,1 anni) sono i cantoni con l’età media più bassa per la costituzione di nuove aziende, mentre il Ticino si distingue per l’età media più alta, pari a 45,8 anni.