Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video

GRANCIA - Un cliente decisamente «inaspettato» ha fatto visita martedì mattina a un negozio di bici e sci nell'area commerciale di Grancia. Se fosse alla ricerca di un casco per la stagione invernale o volesse dare un'occhiata alle biciclette non è dato saperlo: zampettando e saltellando, una cerbiatta ha varcato l'ingresso dell'attività, sorprendendo chi si trovava all'interno.