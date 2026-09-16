Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video
La sorpresa a quattro zampe è avvenuta martedì mattina a Grancia.
La sorpresa a quattro zampe è avvenuta martedì mattina a Grancia.
GRANCIA - Un cliente decisamente «inaspettato» ha fatto visita martedì mattina a un negozio di bici e sci nell'area commerciale di Grancia. Se fosse alla ricerca di un casco per la stagione invernale o volesse dare un'occhiata alle biciclette non è dato saperlo: zampettando e saltellando, una cerbiatta ha varcato l'ingresso dell'attività, sorprendendo chi si trovava all'interno.
A immortalare l'insolita incursione sono stati alcuni operai al lavoro nelle vicinanze. Il video, successivamente inviato agli esercenti, mostra l'animale mentre entra nel negozio e si concede un giro tra gli spazi dell'attività, proprio come una cliente qualunque.
A raccontare la curiosa visita è il titolare, il signor Ponti, che di ospiti fuori programma ne aveva già visti, ma mai di queste dimensioni. «Mi era capitato che entrasse un uccellino ogni tanto, però una cerbiatta mai», racconta.
Al momento dell'ingresso della cerva, tra l'altro, il negozio non era vuoto. «In quel momento c'era mio padre nel negozio», spiega Ponti. Quanto alle ragioni della singolare visita, il titolare avanza un'ipotesi: «È tempo anche di caccia, sarà venuta a cercare un po' d'acqua o a scappare dalla caccia stessa».
Niente acquisti, comunque, e nemmeno il tempo di chiedere un preventivo per lei: dopo la breve esplorazione, la cerbiatta ha riguadagnato l'uscita. Nel video la si vede lasciare il negozio e allontanarsi verso la corrente del fiume sottostante, mettendo fine a una visita che difficilmente gli esercenti dimenticheranno.