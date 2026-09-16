CANTONE
Nancy Lunghi completa la lista PS-Verdi-MPS per la corsa al Governo
Squadra definitiva per PS-Verdi-MPS: ora la sfida per il raddoppio dei seggi entra nel vivo.
Ti-Press / Samuel Golay
Fonte RED
Nancy Lunghi completa la lista PS-Verdi-MPS per la corsa al Governo
Squadra definitiva per PS-Verdi-MPS: ora la sfida per il raddoppio dei seggi entra nel vivo.
BELLINZONA - Prende forma la lista PS-Verdi-MPS per la corsa in Consiglio di Stato. Accanto all’uscente Marina Carobbio Guscetti viene proposta Nancy Lunghi, municipale di Locarno.
Lunghi andrà dunque ad affiancare Carobbio Guscetti, Greta Gysin, Matteo Pronzini e Rocco Vitale. Una squadra che si presenta con un obiettivo ambizioso: puntare in alto e cercare il raddoppio della rappresentanza in Governo.
La candidatura di Lunghi completa così la proposta avanzata dalla Direzione e dalla Commissione cerca.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO