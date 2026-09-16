Votazioni federali, la Cc-Ti raccomanda due NO

La Camera esprime in particolare dubbi sull'obiettivo di portare il grado di autoapprovvigionamento netto almeno al 70% entro dieci anni, considerati i limiti territoriali e produttivi della Svizzera. Un cambiamento così rapido potrebbe incidere sugli investimenti delle aziende agricole e alimentari e condizionare le scelte produttive e di consumo. Sicurezza alimentare, sostenibilità e tutela delle risorse sono inoltre obiettivi già presenti nell'ordinamento e nei lavori sulla futura politica agricola.