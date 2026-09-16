Breggia, la siccità non dà tregua: restano le limitazioni all'acqua potabile

Breggia dipende da fonti sorgive, la cui disponibilità d'acqua è legata alle condizioni meteorologiche. Nei periodi prolungati caratterizzati da scarse precipitazioni la portata delle sorgenti diminuisce progressivamente. Per un recupero significativo sono necessari periodi di pioggia moderati, diffusi e prolungati nel tempo. Le precipitazioni delle ultime settimane, per intensità e durata, non hanno compensato la carenza accumulata nei mesi precedenti.

Il Comune prosegue quotidianamente il controllo delle sorgenti e dei consumi. L'Autorità comunale valuterà eventuali modifiche alle restrizioni non appena saranno rilevate variazioni durature nella disponibilità delle risorse idriche. Ogni ulteriore sviluppo sarà comunicato attraverso i canali ufficiali del Comune di Breggia e i mass media.