Breggia, la siccità non dà tregua: restano le limitazioni all'acqua potabile
Le piogge recenti non bastano a risolvere il problema della carenza idrica nel comune, che rimane sotto monitoraggio costante.
BREGGIA - Restano in vigore nel Comune di Breggia le limitazioni all'utilizzo dell'acqua potabile introdotte nell'agosto 2026 a causa della prolungata siccità e della diminuzione della portata delle sorgenti. Nelle frazioni di Bruzella e Caneggio permane il grado di siccità 1, mentre a Morbio Superiore e Sagno resta in vigore il grado di siccità 2.
Le precipitazioni delle ultime settimane non sono state sufficienti a determinare un miglioramento duraturo. Secondo i monitoraggi effettuati dal Comune, non si è infatti registrato un aumento significativo della portata delle sorgenti e rimane quindi necessario mantenere le disposizioni attualmente in vigore.
Breggia dipende da fonti sorgive, la cui disponibilità d'acqua è legata alle condizioni meteorologiche. Nei periodi prolungati caratterizzati da scarse precipitazioni la portata delle sorgenti diminuisce progressivamente. Per un recupero significativo sono necessari periodi di pioggia moderati, diffusi e prolungati nel tempo. Le precipitazioni delle ultime settimane, per intensità e durata, non hanno compensato la carenza accumulata nei mesi precedenti.
Il Comune prosegue quotidianamente il controllo delle sorgenti e dei consumi. L'Autorità comunale valuterà eventuali modifiche alle restrizioni non appena saranno rilevate variazioni durature nella disponibilità delle risorse idriche. Ogni ulteriore sviluppo sarà comunicato attraverso i canali ufficiali del Comune di Breggia e i mass media.
Il Municipio ha infine ringraziato la cittadinanza per «la collaborazione e il forte senso civico dimostrati finora».
Restano in vigore nel Comune di Breggia le limitazioni all'utilizzo dell'acqua potabile introdotte nell'agosto 2026 a causa della prolungata siccità e della diminuzione della portata delle sorgenti. Nelle frazioni di Bruzella e Caneggio permane il grado di siccità 1, mentre a Morbio Superiore e Sagno resta in vigore il grado di siccità 2.
Le precipitazioni delle ultime settimane non sono state sufficienti a determinare un miglioramento duraturo. Secondo i monitoraggi effettuati dal Comune, non si è infatti registrato un aumento significativo della portata delle sorgenti e rimane quindi necessario mantenere le disposizioni attualmente in vigore.
Breggia dipende da fonti sorgive, la cui disponibilità d'acqua è legata alle condizioni meteorologiche. Nei periodi prolungati caratterizzati da scarse precipitazioni la portata delle sorgenti diminuisce progressivamente. Per un recupero significativo sono necessari periodi di pioggia moderati, diffusi e prolungati nel tempo. Le precipitazioni delle ultime settimane, per intensità e durata, non hanno compensato la carenza accumulata nei mesi precedenti.
Il Comune prosegue quotidianamente il controllo delle sorgenti e dei consumi. L'Autorità comunale valuterà eventuali modifiche alle restrizioni non appena saranno rilevate variazioni durature nella disponibilità delle risorse idriche. Ogni ulteriore sviluppo sarà comunicato attraverso i canali ufficiali del Comune di Breggia e i mass media.
Il Municipio ha infine ringraziato la cittadinanza per «la collaborazione e il forte senso civico dimostrati finora».