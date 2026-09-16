LUGANO
Strada chiusa per lo smontaggio di una gru
La chiusura è prevista sabato 19 settembre, dalle 7 alle 17. La polizia invita gli utenti della strada a seguire le indicazioni del personale addetto alla viabilità.
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Strada chiusa per lo smontaggio di una gru
La chiusura è prevista sabato 19 settembre, dalle 7 alle 17. La polizia invita gli utenti della strada a seguire le indicazioni del personale addetto alla viabilità.
LUGANO - Via San Giorgio, a Castagnola, sarà chiusa al traffico all'altezza del civico 3 sabato 19 settembre, dalle 7 alle 17, per consentire lo smontaggio di una gru di cantiere.
La Polizia della Città di Lugano invita gli utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire le indicazioni del personale incaricato di disciplinare il traffico.
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