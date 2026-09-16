NOVAZZANO
Novazzano solidale con il Nepal
Il Comune stanzia fondi per sostenere bambini e famiglie colpite dalle alluvioni tramite la Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Svizzera.
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Fonte RED
Novazzano solidale con il Nepal
Il Comune stanzia fondi per sostenere bambini e famiglie colpite dalle alluvioni tramite la Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Svizzera.
NOVAZZANO - II Municipio di Novazzano ha deciso di destinare un contributo di 2'500 franchi alla Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Svizzera, a sostegno degli interventi di emergenza promossi in favore della popolazione colpita dalle gravi alluvioni in Nepal.
Attraverso questo gesto di solidarietà, il Comune intende offrire un aiuto concreto in particolare ai bambini e alle famiglie che si trovano in una situazione di particolare difficoltà a seguito dell'emergenza.
Il contributo sarà impiegato nell'ambito delle attività messe in campo dalla Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Svizzera per assicurare protezione e assistenza ai minori e alle loro famiglie, nonché per contribuire alla fornitura di beni e servizi di prima necessità.
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