Novazzano solidale con il Nepal

Attraverso questo gesto di solidarietà, il Comune intende offrire un aiuto concreto in particolare ai bambini e alle famiglie che si trovano in una situazione di particolare difficoltà a seguito dell'emergenza.

Il contributo sarà impiegato nell'ambito delle attività messe in campo dalla Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Svizzera per assicurare protezione e assistenza ai minori e alle loro famiglie, nonché per contribuire alla fornitura di beni e servizi di prima necessità.