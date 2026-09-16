«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»

Alla domanda se il rischio esistenziale sia pari a zero, risponde: «In fondo: sì. Anche se come scienziato non dovrei mai dire che il rischio è dello 0%.» L'esperto critica poi i grandi dirigenti di impresa americani come Sam Altman, Dario Amodei ed Elon Musk, che in rara unità chiedono di rallentare lo sviluppo dell'IA e di introdurre regole. «Non si può superare questo livello di assurdità. Si immagini se il CEO di Roche dicesse che bisogna assolutamente rallentare lo sviluppo di farmaci, ma non facesse nulla in tal senso e continuasse a creare medicinali. Si direbbe giustamente: quello non ci sta più con la testa. Ma per qualche motivo nel mondo dell'IA lo troviamo del tutto normale. Mi sembra che al momento la logica sia stata un po' messa fuori combattimento.»

«Spero che la stampa e tutta la società si liberino presto di questa visione e dicano: un momento, questo non ha alcun senso», insiste lo specialista. Perché dietro gli allarmi, secondo Salathé, ci sono soprattutto interessi aziendali. «Si vogliono proteggere gli incredibili investimenti miliardari nell'IA», afferma. «Le barriere regolatorie renderebbero più difficile la vita alla concorrenza emergente». Perciò alcune normative, che creano un quadro giuridico, sono pienamente nell'interesse dei «boss dell'IA». «E per raggiungere questo scopo, nel loro interesse, quasi tutti i mezzi sono loro buoni. Semplicemente non possiamo fidarci delle loro dichiarazioni».