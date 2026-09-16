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Non si intravede alcun sollievo: il prezzo del carburante aumenta ancora

Benzina e diesel ai massimi dell'anno in Svizzera: la senza piombo 95 raggiunge i 2,10 franchi al litro, mentre il diesel sale a 2,38 franchi.
Non si intravede alcun sollievo: il prezzo del carburante aumenta ancora
TiPress
Fonte Awp Sda
di Redazione
Non si intravede alcun sollievo: il prezzo del carburante aumenta ancora
Benzina e diesel ai massimi dell'anno in Svizzera: la senza piombo 95 raggiunge i 2,10 franchi al litro, mentre il diesel sale a 2,38 franchi.

ZURIGO - I prezzi dei carburanti presso le stazioni di servizio svizzere continuano ad aumentare senza sosta. Secondo il Touring Club Svizzero (TCS), il prezzo al litro alle pompe ha raggiunto un nuovo valore massimo quest'anno.

Attualmente, stando agli ultimi dati del TCS, si paga in media in tutta la Svizzera 2,10 franchi per un litro di Benzina senza piombo 95. Si tratta di altri 5 centesimi in più rispetto a una settimana fa. Il prezzo della Benzina senza piombo 98 è di 2,21 franchi, e il Diesel costa in media 2,38 franchi al litro.

Dall'inizio dell'anno, benzina e diesel sono quindi aumentati di circa il 27% fino al 33% per il diesel. In questo modo, i prezzi si avvicinano sempre più ai livelli record raggiunti dopo l'attacco russo all'Ucraina nel 2022. All'epoca, la Benzina senza piombo 95 costava fino a 2,31 franchi al litro. Per un litro di Diesel si dovevano pagare al massimo 2,40 franchi, quindi solo 2 centesimi in più rispetto a ora.

Secondo il TCS, i prezzi dei carburanti in Svizzera dipendono principalmente dai prezzi dei prodotti alla borsa di Rotterdam, dal tasso di cambio del dollaro USA e dalle tariffe di trasporto per la navigazione sul Reno. Un ulteriore motivo per gli attuali prezzi elevati sono, secondo gli esperti, le capacità di raffinazione distrutte dalla guerra in Iran e in Ucraina.

E non si intravede alcun sollievo. Infatti, i prezzi del petrolio greggio sono recentemente aumentati in modo significativo. Un barile di Brent è costato mercoledì mattina di nuovo più di 108 dollari USA, cosa che era avvenuta l'ultima volta a luglio.

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