Revolut chiede la licenza bancaria svizzera

Finora molti svizzeri usano Revolut soprattutto come app conveniente per i pagamenti in viaggio. Con la licenza svizzera, l'azienda punta a proporre conti salario, con IBAN svizzero e protezione dei depositi. L'offerta futura potrebbe includere anche l'elaborazione dei pagamenti per i commercianti; sono allo studio prodotti del pilastro 3a e un'offerta Twint.

Revolut prevede di investire nei prossimi cinque anni oltre 150 milioni di franchi nello sviluppo della banca nella Confederazione e nell'ampliamento del mercato locale. Le risorse serviranno per nuovi prodotti e nuovi posti di lavoro, oltre a rafforzare il consiglio di amministrazione e la direzione. Oggi a Zurigo l'azienda occupa circa 30 dipendenti, ma il numero dovrebbe crescere nettamente con la licenza bancaria.