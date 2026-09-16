Auto contro camion, la vita di una donna è in pericolo
La 50enne è stata trasportata in elicottero in un ospedale fuori cantone
La 50enne è stata trasportata in elicottero in un ospedale fuori cantone
TUGGEN - Un grave incidente stradale si è verificato martedì 15 settembre, poco prima delle 17, sulla Linthstrasse a Tuggen (SZ). Una vettura e un camion si sono scontrati frontalmente nella zona di Mühlehalden, per cause ancora da chiarire.
Alla guida dell'auto si trovava una donna di 50 anni, che stava viaggiando da Tuggen verso Schübelbach. Nell'impatto, la conducente ha riportato ferite potenzialmente letali ed è stata trasportata in elicottero di soccorso in un ospedale fuori cantone, dopo le prime cure prestate dal personale sanitario. Il conducente del camion, un uomo di 36 anni, è rimasto illeso.
Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia cantonale, la Linthstrasse è rimasta chiusa fino a mezzanotte, causando disagi e rallentamenti al traffico nelle ore di punta. Imponente il dispositivo di soccorso intervenuto sul posto.
La polizia cantonale di Svitto, in collaborazione con la Procura del Cantone, ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. Chiunque abbia informazioni utili sull'accaduto è invitato a contattare la polizia cantonale al numero 041 819 29 29.