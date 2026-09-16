Auto contro camion, la vita di una donna è in pericolo

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia cantonale, la Linthstrasse è rimasta chiusa fino a mezzanotte, causando disagi e rallentamenti al traffico nelle ore di punta. Imponente il dispositivo di soccorso intervenuto sul posto.

La polizia cantonale di Svitto, in collaborazione con la Procura del Cantone, ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. Chiunque abbia informazioni utili sull'accaduto è invitato a contattare la polizia cantonale al numero 041 819 29 29.