Regole sul capitale di UBS, i "senatori" borghesi puntano sul Consiglio federale

Andrea Caroni (PLR/AR) ha dichiarato di aver presentato una mozione per incaricare il Consiglio federale di definire tali fondi propri. Le disposizioni su capitale proprio hanno sempre fatto parte delle ordinanze del Consiglio federale; ora, per la prima volta, verrebbero sottoposte alle Camere. A ben vedere, secondo Caroni, il parlamento non è la sede adeguata. Il consigliere agli Stati Pirmin Bischof (Centro/SO) ha presentato una mozione identica.

Il Consiglio degli Stati discuterà domani il progetto di legge del Consiglio federale. La proposta del governo prevede che le banche sistemiche - attualmente sarebbe interessata soltanto UBS - coprano interamente con capitale proprio le proprie filiali estere.