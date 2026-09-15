Camion prende fuoco in un'area di servizio: ferito un 55enne

Secondo i primi accertamenti, un camion con semirimorchio ha preso fuoco per cause sconosciute. Le fiamme si sono rapidamente propagate ad altri due mezzi pesanti e a un furgone con rimorchio parcheggiati nelle vicinanze. I veicoli sono stati completamente distrutti, mentre l'ammontare dei danni non è ancora stato stimato. Un uomo di 55 anni è rimasto ferito: colpito da ustioni alle braccia, è stato soccorso dagli operatori sanitari e trasportato in ospedale.

I pompieri hanno domato l'incendio verso le 19.15. L'edificio dell'area di servizio è stato evacuato in via precauzionale e le persone presenti hanno potuto rientrare verso le 20.00.