Camion prende fuoco in un'area di servizio: ferito un 55enne
L'incendio ha distrutto diversi veicoli e reso necessaria l'evacuazione dell'area di servizio.
L'incendio ha distrutto diversi veicoli e reso necessaria l'evacuazione dell'area di servizio.
LULLY - Un camion ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, nell'area di parcheggio dell'area di servizio Rose de la Broye, a Lully (FR). L'incendio si è propagato ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Le cause del rogo sono ancora sconosciute.
L'allarme è scattato verso le 17.45, quando il Centro di intervento e allarme della Polizia cantonale di Friburgo ha ricevuto numerose chiamate che segnalavano un mezzo pesante in fiamme nel parcheggio dell'area di servizio.
Secondo i primi accertamenti, un camion con semirimorchio ha preso fuoco per cause sconosciute. Le fiamme si sono rapidamente propagate ad altri due mezzi pesanti e a un furgone con rimorchio parcheggiati nelle vicinanze. I veicoli sono stati completamente distrutti, mentre l'ammontare dei danni non è ancora stato stimato. Un uomo di 55 anni è rimasto ferito: colpito da ustioni alle braccia, è stato soccorso dagli operatori sanitari e trasportato in ospedale.
I pompieri hanno domato l'incendio verso le 19.15. L'edificio dell'area di servizio è stato evacuato in via precauzionale e le persone presenti hanno potuto rientrare verso le 20.00.
L'accesso al parcheggio è stato chiuso al traffico. Larea rimarrà chiusa probabilmente per buona parte della notte. Per garantire la sosta dei mezzi pesanti, le autorità comunali hanno organizzato un'area provvisoria.
Aperta un'inchiesta.