A meno di due settimane dal voto si prospetta un doppio (e netto) “no”

Il sostegno resta concentrato quasi esclusivamente nella base UDC (75% di sì, in calo rispetto all'82% di un mese fa), mentre tutti gli altri partiti la respingono nettamente: PS 94% no, Verdi e PVL 89% no, Centro 84% no, PLR 76% no. Il consenso cala con l'età, il livello di formazione e il reddito, mentre resta leggermente più alto in Ticino (39% di sì) e nelle zone rurali.

I favorevoli citano soprattutto il timore che Consiglio federale e politici possano interpretare a piacimento il concetto di neutralità se non ancorato in Costituzione (35%), e la necessità di essere percepiti come imparziali per svolgere un ruolo di mediazione (31%). I contrari temono invece una perdita di flessibilità nella politica estera (33%) e un indebolimento della cooperazione in ambito di sicurezza e difesa (26%).