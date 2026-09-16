Morti 250 vitelli nell'incendio: «È stata una notte orribile»

Le ore più difficili, racconta l'uomo al Blick, sono state quelle trascorse cercando di mettere in salvo gli animali. «Per far uscire i vitelli è stato necessario aprire i box e, in molti casi, entrare nelle stalle per spingerli fuori. Un'operazione complicata anche perché - spiega Xavier Menoud - gli animali non percepiscono necessariamente il pericolo rappresentato da un incendio nello stesso modo degli esseri umani».

A fare la differenza è stata quindi la presenza di persone abituate a lavorare con il bestiame. Pompieri, agricoltori, vicini e altri cittadini si sono mobilitati per aiutare nell'evacuazione, utilizzando trattori, rimorchi, camion e mezzi per il trasporto degli animali. «C'erano vicini, colleghi agricoltori e molte persone che non conoscevo, che non avevo mai visto», racconta l'allevatore.