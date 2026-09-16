Cerca e trova immobili
Segnalaci
VAUD

Morti 250 vitelli nell'incendio: «È stata una notte orribile»

Il racconto dell'allevatore che nel giro di qualche ora ha visto la propria azienda sparire, divorata dalle fiamme
Morti 250 vitelli nell'incendio: «È stata una notte orribile»
20min
Fonte Blick
elaborata da Redazione
Morti 250 vitelli nell'incendio: «È stata una notte orribile»
Il racconto dell'allevatore che nel giro di qualche ora ha visto la propria azienda sparire, divorata dalle fiamme

PALÉZIEUX - «È stata una notte orribile». A raccontarlo è il proprietario dell'allevamento di vitelli di Palézieux che, nella notte tra sabato e domenica, ha visto andare in fumo la sua azienda agricola. Il bilancio è pesante: sono circa 250 i bovini morti tra le fiamme o che sono stati abbattuti nelle ore successive per via delle ferite riportate. Buona parte della struttura è andata distrutta.

Erano circa le 21 quando uno dei dipendenti ha lanciato l'allarme. E all'arrivo dei pompieri la situazione è apparsa subito drammatica: l'edificio era infatti stato avvolto completamente dalle fiamme, domate poi solamente attorno alle 3.30 di notte. Le operazioni di spegnimento hanno visto la partecipazione di 60 pompieri.

Vaud
Incendio in una fattoria: è strage di bovini

Le ore più difficili, racconta l'uomo al Blick, sono state quelle trascorse cercando di mettere in salvo gli animali. «Per far uscire i vitelli è stato necessario aprire i box e, in molti casi, entrare nelle stalle per spingerli fuori. Un'operazione complicata anche perché - spiega Xavier Menoud - gli animali non percepiscono necessariamente il pericolo rappresentato da un incendio nello stesso modo degli esseri umani».

A fare la differenza è stata quindi la presenza di persone abituate a lavorare con il bestiame. Pompieri, agricoltori, vicini e altri cittadini si sono mobilitati per aiutare nell'evacuazione, utilizzando trattori, rimorchi, camion e mezzi per il trasporto degli animali. «C'erano vicini, colleghi agricoltori e molte persone che non conoscevo, che non avevo mai visto», racconta l'allevatore.

Non tutti gli animali, però, sono riusciti a salvarsi. Alcuni sono stati successivamente soppressi: «È stato straziante». Ma ora si guarda avanti: «Preferisco guardare a quanto mi è rimasto».

Intorno all'azienda si è stretta anche la popolazione. Alcuni abitanti hanno lanciato una raccolta fondi per aiutare l'allevatore, in particolare a sostenere i costi del foraggio necessario per gli animali rimasti.

Restano invece tutte da valutare le conseguenze economiche dell'incendio. Una parte consistente dell'azienda è stata distrutta e Menoud guarda con preoccupazione anche alla questione delle assicurazioni, chiedendosi quanto dei danni sarà effettivamente coperto. «Le assicurazioni sono ombrelli che ti danno quando c'è il sole e che hanno dei buchi quando piove», commenta amaramente.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
allevamentoincendiovaud
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto
LIVE
BELLINZONESE
19 ore

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto

Il figlio compie due anni il giorno del volo per Basilea: EasyJet nega l'imbarco
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
62
107

Il figlio compie due anni il giorno del volo per Basilea: EasyJet nega l'imbarco

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni
LIVE
CRANS-MONTANA
1 gior
10

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni

Va a cercare funghi con il marito, donna scompare sul Sighignola
LIVE
CONFINE
1 gior

Va a cercare funghi con il marito, donna scompare sul Sighignola

«Il richiedente asilo mi ha spaccato lo scooter. Ora chi paga?»
LIVE
CANTONE
1 gior
132
281

«Il richiedente asilo mi ha spaccato lo scooter. Ora chi paga?»

L'educatrice se ne torna a casa e dimentica un bimbo malato al doposcuola
LIVE
ZURIGO
2 gior
16
81

L'educatrice se ne torna a casa e dimentica un bimbo malato al doposcuola

Ambrì in grave crisi finanziaria? Parola a Filippo Lombardi
LIVE
HCAP
1 gior
55
92

Ambrì in grave crisi finanziaria? Parola a Filippo Lombardi

Il cesto non è un regalo, è una truffa
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
2 gior
8
59

Il cesto non è un regalo, è una truffa

Ambrì, «Debiti per quasi 30 milioni di franchi»
LIVE
HCAP
2 gior
112
134

Ambrì, «Debiti per quasi 30 milioni di franchi»

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso
LIVE
TRAFFICO
9 ore
3
56

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»
LIVE
LUGANO
4 gior
3

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»

Alla fine per Veletta è impresa: «A un certo punto c'era un delfino che nuotava con me»
LIVE
ITALIA
1 gior
9
58

Alla fine per Veletta è impresa: «A un certo punto c'era un delfino che nuotava con me»

«C’è chi decide di morire un mese dopo la diagnosi, e chi aspetta troppo e perde il treno»
LIVE
CANTONE
19 ore

«C’è chi decide di morire un mese dopo la diagnosi, e chi aspetta troppo e perde il treno»

Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
25

Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz

Precipita per alcune decine di metri: morto un escursionista
LIVE
CENTOVALLI
3 gior

Precipita per alcune decine di metri: morto un escursionista

La coda dei semafori di Cadenazzo arriva fino a... Berna
LIVE
CANTONE
1 gior
100
177

La coda dei semafori di Cadenazzo arriva fino a... Berna

Due cani finiti nei guai
LIVE
MAGGIA
10 ore
21
99

Due cani finiti nei guai

Vino zuccherato illegalmente, sanzionate due cantine
LIVE
VAUD
1 gior
6
13

Vino zuccherato illegalmente, sanzionate due cantine

Lite mortale alla stazione di servizio: «Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave»
LIVE
SOLETTA
2 gior

Lite mortale alla stazione di servizio: «Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave»

Cervo ucciso e portato via dall'Italia in volo: è un affare tutto ticinese
LIVE
CONFINE
12 ore
38
115

Cervo ucciso e portato via dall'Italia in volo: è un affare tutto ticinese

Svizzeri ai "Sarajevo-Safari"? Denunce al vaglio (e c'entra Lugano)
LIVE
CANTONE / BOSNIA ED ERZEGOVINA
2 gior
17
85

Svizzeri ai "Sarajevo-Safari"? Denunce al vaglio (e c'entra Lugano)

Uccide e trasporta il cervo dall'Italia in elicottero: multato cacciatore svizzero
LIVE
CONFINE
1 gior
29
92

Uccide e trasporta il cervo dall'Italia in elicottero: multato cacciatore svizzero

Incidente all’alba, ferito Daniel Maldini
LIVE
MILANO
2 gior
9
11

Incidente all’alba, ferito Daniel Maldini

Daniel Maldini, il Cagliari smentisce: «Test tossicologici negativi»
LIVE
MILANO
1 gior
22
45

Daniel Maldini, il Cagliari smentisce: «Test tossicologici negativi»

Sfreccia a 236 all'ora sulla A2: arrestato un 22enne
LIVE
LUCERNA
1 gior
7

Sfreccia a 236 all'ora sulla A2: arrestato un 22enne

Precipita cercando funghi: recuperato dalla Rega
LIVE
CONFINE
15 ore
22
23

Precipita cercando funghi: recuperato dalla Rega

Giovane coppia di sposi distrutta a Venezia, dopo lo schianto in laguna
LIVE
ITALIA
2 gior
18

Giovane coppia di sposi distrutta a Venezia, dopo lo schianto in laguna

Furti d'auto di lusso, la mossa che ha messo in difficoltà i ladri
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
17

Furti d'auto di lusso, la mossa che ha messo in difficoltà i ladri

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato
LIVE
SVIZZERA
3 gior
22
132

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato

Tragico schianto con il pullman: aperto un procedimento penale contro l'autista
LIVE
GRIGIONI
1 gior

Tragico schianto con il pullman: aperto un procedimento penale contro l'autista

Hospita, Pronzini sbotta in Gran Consiglio: «Qui abbiamo tutti gli stessi diritti!»
LIVE
CANTONE
1 gior
37
112

Hospita, Pronzini sbotta in Gran Consiglio: «Qui abbiamo tutti gli stessi diritti!»

Ticino calamita per medici e infermieri italiani, Denti lancia l'allarme: «Serve un limite»
LIVE
CONFINE
2 gior

Ticino calamita per medici e infermieri italiani, Denti lancia l'allarme: «Serve un limite»

Coco è stato ritrovato: il video
LIVE
MONTE CARASSO / SEMENTINA
2 gior
7
157

Coco è stato ritrovato: il video

«Prima il danno, poi anche il conto?»
LIVE
CANTONE
1 gior
30
61

«Prima il danno, poi anche il conto?»

L’uomo del cioccolato abita nel Luganese
LIVE
CANTONE
1 gior
3
21

L’uomo del cioccolato abita nel Luganese

Cadavere trovato sotto un ponte: era uno svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
1 gior
18

Cadavere trovato sotto un ponte: era uno svizzero

«È questo, lo sport» Atlete replicano a Sydney Sweeney
LIVE
SPORT
1 gior
10
29

«È questo, lo sport» Atlete replicano a Sydney Sweeney

Lo strano destino dei bagagli perduti
LIVE
FOCUS
1 gior
12

Lo strano destino dei bagagli perduti

Maldini positivo all’alcol test: patente ritirata
LIVE
MILANO
2 gior
7
26

Maldini positivo all’alcol test: patente ritirata

È «allarme» IA: «Dobbiamo rallentare», cosa potrebbe accadere entro 6-12 mesi
LIVE
STATI UNITI
2 gior
12
50

È «allarme» IA: «Dobbiamo rallentare», cosa potrebbe accadere entro 6-12 mesi

Il sorpasso, il frontale e il ribaltamento
LIVE
TURGOVIA
2 gior
2
7

Il sorpasso, il frontale e il ribaltamento

Le Constellation, documento falsificato: il Comune licenzia in tronco il dipendente
LIVE
VALLESE
3 gior
27
69

Le Constellation, documento falsificato: il Comune licenzia in tronco il dipendente

Scontro in laguna a Venezia, lui muore e la moglie è dispersa
LIVE
ITALIA
2 gior

Scontro in laguna a Venezia, lui muore e la moglie è dispersa

Gasolio da riscaldamento e benzina sempre più cari: acquistare subito o aspettare?
LIVE
SVIZZERA
16 ore
10
42

Gasolio da riscaldamento e benzina sempre più cari: acquistare subito o aspettare?

Zali, il caso approda in Parlamento
LIVE
CANTONE
1 gior
3
49

Zali, il caso approda in Parlamento

A sorpresa in Ticino gli affitti in picchiata: negli annunci il calo è del 10,9%
LIVE
CANTONE
14 ore
4
46

A sorpresa in Ticino gli affitti in picchiata: negli annunci il calo è del 10,9%

L'Argentina costruirà una base navale vicino alle Falkland
LIVE
ARGENTINA
1 gior
5
44

L'Argentina costruirà una base navale vicino alle Falkland

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Camion prende fuoco in un'area di servizio: ferito un 55enne
LIVE
FRIBURGO
4 ore
1

Camion prende fuoco in un'area di servizio: ferito un 55enne

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi
LIVE
ZURIGO
5 ore
21
33

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi

«Servono cliniche per disintossicarsi dai social»
LIVE
SVIZZERA
7 ore
20
73

«Servono cliniche per disintossicarsi dai social»

Uomo trovato morto in un cantiere: indagini sulle cause del decesso
LIVE
BERNA
7 ore

Uomo trovato morto in un cantiere: indagini sulle cause del decesso

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega
LIVE
SOLETTA
8 ore
7
15

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega

Rösti e l'IA: il vertice di giugno serva per lanciare il dibattito
LIVE
SVIZZERA
8 ore
5

Rösti e l'IA: il vertice di giugno serva per lanciare il dibattito

Ruag annuncia tagli: a rischio fino a 49 posti di lavoro in Svizzera
LIVE
SVIZZERA
9 ore
11

Ruag annuncia tagli: a rischio fino a 49 posti di lavoro in Svizzera

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo
LIVE
BERNA
9 ore
11

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo

Risparmi alla RTS, 30 posti in meno e più sinergie
LIVE
SVIZZERA
10 ore
4
23

Risparmi alla RTS, 30 posti in meno e più sinergie

Meno animali nei laboratori, ma più esperimenti con gravi sofferenze
LIVE
SVIZZERA
10 ore
3
42

Meno animali nei laboratori, ma più esperimenti con gravi sofferenze